Cuba registra un sismo de magnitud 5,3 en su extremo oriental, perceptible en Santiago

La Habana, 6 mar (EFE).- Cuba sufrió en la madrugada de este viernes en su extremo oriental un sismo de magnitud 5,3, informó el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais). Por el momento no se ha informado de daños humanos o materiales.

El terremoto, que se sintió a las 4.56 hora local (9.56 GMT) en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo, tuvo su epicentro en el mar, entre las localidades de Cabo Babo y San Antonio del Sur y a una profundidad de 30 kilómetros.

Se trata del tercer sismo perceptible en el oriente del país -y en todo Cuba- en lo que va de 2026. El 8 de febrero se reportó un movimiento de magnitud 5,6 en la misma zona que el de esta jornada y el 9 de enero se registró otro de 4,0 en Granma, en el extremo opuesto de la costa oriental.

En 2025 se consignaron 4.535 terremotos en la isla y de ellos solo quince resultaron perceptibles, de acuerdo con datos del Cenais. El mayor tuvo lugar el 23 de diciembre, un sismo de magnitud 6,1 en el municipio de Guamá, Santiago de Cuba.

Los sismos de mayor magnitud de los últimos años tuvieron lugar en noviembre de 2024, cerca de Pilón (este): dos movimientos de 6,0 y 6,7 en la escala Richter, a los que siguieron más de 800 réplicas. El saldo fue de diez personas heridas y más de 8.600 viviendas dañadas, de ellas 156 fueron derrumbes totales, de acuerdo con un informe el Ejecutivo cubano.

La zona con mayor actividad sísmica en Cuba es la región oriental, específicamente a lo largo de la costa sur de las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo, debido a su cercanía con la Falla de Oriente, el límite entre las placas tectónicas de Norteamérica y del Caribe.

Cuba está ubicada en una región -que abarca de la República Dominicana a México- en la que confluyen diferentes sistemas de fallas tectónicas y tiene, en consecuencia, una importante actividad sísmica. EFE

jpm