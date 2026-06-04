Cuba reprograma la Feria Internacional del Libro de La Habana 2026 para agosto

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La Habana, 4 jun (EFE).- La Feria Internacional del Libro de La Habana (FILH) se realizará finalmente del 10 al 16 de agosto, anunciaron este jueves sus organizadores, tras su suspensión el pasado febrero debido al bloqueo petrolero de Estados Unidos sobre la isla.

Esta 34 edición de la Feria, estuvo inicialmente programada del 12 al 22 de febrero, pero fue postergada por «la situación extraordinaria que vive el país», según comunicó entonces el Instituto Cubano del Libro (ICL).

Esa suspensión se sumó a la del festival internacional de cine Isla Verde -finalmente celebrado la pasada semana- y otras actividades culturales y científicas incluidas en un plan de contingencia aplicado por el Gobierno cubano ante el desabastecimiento de petróleo importado.

La cita del libro, el mayor evento literario y editorial de Cuba, reúne cada año a escritores, editores y lectores nacionales y extranjeros, y en esta ocasión tendrá como país invitado a Rusia.

El presidente del ICL, Juan Rodríguez Cabrera, declaró que la organización de esta feria «es una tarea extremadamente compleja para quienes la están haciendo posible».

Recalcó que en medio de las actuales circunstancias que vive el país se hace «complejo hasta llevar una materia prima» hasta donde se producen los libros.

Rodríguez añadió que «se están haciendo para que la Feria no sea solo de inventario, sino que también tenga novedades de libros en sus diferentes formatos» y las actividades en torno a un evento de esta magnitud.

La sede principal y permanente de la FILH desde 1982 -el Parque Histórico Militar Morro-Cabaña- se desplazará esta vez a la Estación Cultural, situada en la barriada habanera de El Vedado, que en los últimos años ha acogido ferias de artesanía y otras actividades con elevada convocatoria de público.

Asimismo sus organizadores avanzaron que tendrá cinco subsedes en la capital para posteriormente, y hasta el 6 de septiembre, recorrer el resto de las provincias de la isla.

Su programa teórico incluirá entre otros espacios, el salón profesional del libro y un encuentro de editores y traductores literarios.

Se completará con los encuentros de historiadores, jóvenes escritores de Iberoamérica y promotores de la poesía, los coloquios de ciencias sociales, de salud humana y medio ambiente, y también espacios como el pabellón infantil y juvenil Tesoro de Papel y el proyecto Cuba Digital.

La convocatoria subrayó que todos los actores del sistema del libro encontrarán en la FILH de 2026 el lugar para «la exhibición, promoción, comercialización y negociación» de la literatura cubana y extranjera, a través de «la diversidad temática, de géneros y formatos», y la interacción con el público lector. EFE

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