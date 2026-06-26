Cuba tacha de “contundente victoria” ante EEUU nueva ayuda de Naciones Unidas a la isla

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La Habana, 26 jun (EFE).- El Gobierno cubano calificó este viernes como una “contundente victoria frente a maniobras de EE.UU.”, la aprobación de un programa por un monto de 116 millones de dólares de las Naciones Unidas que permitirá mantener la colaboración con la isla hasta 2030 para la seguridad alimentaria.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, señaló en redes sociales que “pese a sus ingentes y espurias presiones, EE.UU. quedó aislado” durante la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA) que “aprobó, por 29 votos a favor y sólo dos en contra el programa que permitirá mantener la cooperación» de esa agencia de ONU con Cuba.

Rodríguez resaltó ese logro, “en un contexto marcado por el reforzamiento sin precedentes del bloqueo y el cerco energético de EE.UU.” a la isla que ha agravado la profunda crisis energética que vivía el país caribeño desde hace dos años, con apagones de más de 20 horas seguidas en La Habana y hasta dos días consecutivos en el resto de las provincias.

Naciones Unidas ha calificado el bloqueo petrolero de contrario al derecho internacional y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha solicitado “con firmeza” a Washington el levantamiento de las sanciones que han llevado a la población de Cuba al “sufrimiento”.

El pasado 1 de junio EFE avanzó que Naciones Unidas tenía cerca de 20.000 toneladas de alimentos que no podía repartir o estaba distribuyendo en Cuba con grandes dificultades y lentitud, por la falta de combustible derivada del bloqueo petrolero.

A las dificultades con esa ayuda ya en territorio cubano, se suman otros problemas de la ONU para trasladar hasta la isla más contenedores, principalmente de alimentos, que ya fueron adquiridos o comprometidos en el extranjero, señalaron fuentes de la organización.

El inconveniente en este sentido, está relacionado con las sanciones reforzadas de EE.UU. a la isla, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretara el pasado 1 de mayo una Orden Ejecutiva que afecta a empresas y particulares que mantengan relaciones económicas con el Estado cubano o sus compañías.

Producto de estas sanciones, las dos principales navieras internacionales que operaban con el país caribeño, la francesa CMA CGM y la alemana Hapag-Lloyd, decidieron cesar las peticiones de nuevas solicitudes para la isla. EFE

cdg/cpy