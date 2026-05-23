Cuba tendrá este sábado apagones que afectarán a la vez hasta el 60 % del país

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La Habana, 23 may (EFE).- Cuba tendrá este sábado otra jornada de prolongados apagones por toda la isla y la estatal Unión Eléctrica (UNE) estima que el mayor corte del suministro apagará simultáneamente al 60 % del país.

El país caribeño vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., medida que el Ejecutivo de La Habana ha calificado de «genocida» y por la que acusa a la Administración de Washington de estar «asfixiando» a la isla.

El Gobierno cubano ha reconocido que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de la isla es «crítica», con apagones en La Habana que superan las 22 horas diarias y los dos días consecutivos en el resto del país.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.310 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.890 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.920 MW.

La crisis energética cubana también se explica por la obsolescencia de las plantas termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, que ocasiona que la mayor parte de las unidades de generación del país sufran habituales averías.

Producto de esta situación, en la presente jornada, siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica se mantienen sin aportar energía por averías o trabajos de mantenimiento. Esta fuente, responsable del 40 % del mix energético, se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero estadounidense.

La presión de EE.UU. sí ha obligado a detener por falta de materia prima, los motores de generación, una fuente de energía que precisa diésel y fueloil importado, responsables de otro 40 % del mix energético.

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Cuba precisa unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40.000 provienen de su producción nacional.

Diversos estudios independientes estiman que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano. EFE

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