Cuerpo pide coherencia a Bruselas para ajustar reglas a la necesaria inversión energética

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Nicosia, 22 may (EFE).- El vicepresidente y ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, defendió este viernes que la Comisión Europea debe ser coherente con el margen fiscal que se da a los Estados de la Unión Europea para responder a las necesidades de inversión en energía por el conflicto en Oriente Medio y de cara al futuro.

«Hay que tener consistencia y coherencia de lo que pedimos en el ámbito de la energía o en el ámbito de la inversión en materia de digitalización y el espacio fiscal que damos a los Estados para que respondan y esto, por supuesto, va a ser parte de la discusión», dijo Cuerpo en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión del Eurogrupo en Nicosia.

El titular español subrayó que la Comisión Europea está recomendando a los países ampliar su apuesta por las energías limpias, tarea que «requiere de una enorme inversión» y, por ello, las reglas «tienen que ajustarse, tanto en materia de financiación europea como de financiación nacional a estas necesidades».

Los ministros de Economía y Finanzas abordarán este viernes la situación de la economía de la eurozona tras el empeoramiento de las perspectivas de crecimiento e inflación publicadas ayer por la Comisión Europea debido al shock energético provocado por la guerra en Oriente Medio, así como la respuesta que están dando los países, para la que algunos socios reclaman mayor margen fiscal a Bruselas.

Cuerpo señaló que la respuesta dependerá de la duración de un conflicto que, cuanto más se prolongue, mayor impacto tendrá, no solo en precios, sino también en actividad.

«Yo entiendo que la Comisión será siempre en este caso flexible, a la luz de los impactos que podamos ver, para darnos todas las herramientas tanto a nivel europeo como a nivel nacional para seguir respondiendo y protegiendo a nuestras economías», dijo el titular español.

España ha venido defendiendo ampliar la flexibilidad que ya dan las reglas fiscales europeas para aumentar el gasto en defensa – hasta un 1,5 % del PIB hasta 2028 – también al gasto destinado a reforzar la seguridad y soberanía energética de la UE, como las inversiones en infraestructuras o renovables, sin elevar ese techo de desvío. Italia ha hecho una propuesta similar para extender esa flexibilidad a las medidas también a corto plazo.

En cuanto a las medidas adoptadas a nivel nacional, Cuerpo señaló que una vez expire en junio el paquete adoptado en marzo, por valor de 5.000 millones de euros, el Gobierno decidirá cómo proceder en función de «cómo siga desarrollándose el conflicto» puesto que también van cambiando los «canales de transmisión» del mismo.

«Ahora estamos centrados en ver un potencial impacto a través de la subida del precio del queroseno en los precios de los billetes de avión y, por tanto, en el sector turístico», dijo el ministro, quien defendió que España afronta la situación desde una «posición de fortaleza, con mayor capacidad de refino y mayor acceso a queroseno», pero dependerá también de la coordinación a nivel europeo.

Argumentó, en todo caso, que las medidas adoptadas hasta ahora por España han funcionado, limitando el aumento del precio del combustible, y que el país afronta el conflicto desde una posición «reforzada» con un crecimiento que será casi el doble que el de la eurozona este año. EFE

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