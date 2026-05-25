Curiosidad y dudas ante el sobrevuelo de aeronaves militares de EEUU en Caracas

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Augusto Pérez contempló con emoción el aterrizaje el sábado de dos aeronaves militares en la embajada de Estados Unidos, en Caracas. Es «algo inédito» que ocurre casi cinco meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro en una incursión estadounidense.

Decenas de vecinos grabaron con sus celulares el sobrevuelo de dos aeronaves Bell Boeing MV-22B Osprey. En una viajó el jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan, en lo que marcó su segunda visita oficial al país.

«Participó en conversaciones bilaterales con altos líderes del gobierno interino, se reunió con el liderazgo y el personal de la embajada de Estados Unidos, y observó el desarrollo de un ejercicio de respuesta militar por parte de la fuerza conjunta», indicó el Comando Sur en su cuenta en X.

El sonido de sus hélices irrumpió en los alrededores de la zona acomodada del este caraqueño donde está la sede diplomática estadounidense.

Los bombardeos aéreos ejecutados por fuerzas de Estados Unidos el 3 de enero durante la captura de Maduro sembraron pánico en Caracas y sus alrededores, y dejaron cerca de un centenar de muertos, entre ellos 32 agentes cubanos.

Esta vez los vecinos, lejos de asustarse, observaron las aeronaves emocionados. «Quiero ver cómo aterrizan», decía Pérez, ingeniero de 70 años, desde un mirador donde se agolparon residentes y periodistas.

Cerca de las 10H30 locales (14H30 GMT) dos aeronaves militares arribaron a la sede diplomática de Estados Unidos, constató un equipo de AFP. Levantaron polvo y hojas al aterrizar en el estacionamiento.

«En 56 años que tengo primera vez que veo esto», confesó Franco Di Prada, vecino de la zona. Se dijo con «curiosidad, dudas».

Se trata de «un ejercicio de respuesta militar», informó la embajada estadounidense en sus redes sociales.

«Estados Unidos está comprometido con una Venezuela libre, segura y próspera para el pueblo venezolano, para Estados Unidos y para el Hemisferio Occidental», indicó el Comando Sur a propósito de la visita del general Donovan.

Oscar García, un contador público de 60 años, también presenció la llegada de las aeronaves militares. «Fue algo interesante», recalcó. «Es primera vez, nunca lo había visto antes, sentí tranquilidad».

– Chavismo cuestiona simulacro –

Venezuela informó el jueves su autorización del simulacro aéreo, lo que desató críticas entre las bases duras del chavismo.

Previo al aterrizaje, un puñado de chavistas protestaron al otro lado de Caracas. La frase «No al simulacro yanqui» se leía sobre una bandera de Venezuela mostrada durante la concentración.

Fita González, intérprete de 28 años, rechazó la «injerencia militar» estadounidense, pero justificó la aprobación del simulacro por Caracas. «Lamentablemente nuestro gobierno tiene una pistola en la cabeza, no hay que olvidar que tienen secuestrado a nuestro presidente», dijo.

«Nos congregamos todos los que estamos disgustados frente a la acción militar de la embajada de Estados Unidos aquí en Venezuela», afirmó por su parte Inés Vivas, profesora universitaria de 69 años. «Estamos bajo una condición de guerra desde el momento en que nos bombardearon».

Bajo la conducción de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Caracas y Washington restablecieron el 5 de marzo relaciones, rotas hace siete años por Maduro.

Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Washington, ha impulsado reformas en leyes de hidrocarburos y de minería favorables a la inversión extranjera.

El fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) puso fin a la cooperación y el intercambio militar con Estados Unidos, incluida la salida de oficiales estadounidenses, a partir de abril de 2005.

Esta medida terminó décadas de lazos militares y dio un giro radical en la política exterior venezolana hacia el antimperialismo. El país caribeño viró sus alianzas hacia Rusia, Cuba e Irán.

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