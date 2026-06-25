Daniel Mordzinski exhibe en Oporto sus retratos literarios como grito de libertad

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Oporto, 25 jun (EFE).- El fotógrafo aegentino Daniel Mordzinski ha inaugurado este jueves, en el marco del evento cultural Babell, que acoge la ciudad de Oporto, una exposición sobre sus retratos de escritores en los que muestra autores que fueron encarcelados y otros que lucharon por la libertad.

La muestra, cuya inauguración ha contado con escritores como el colombiano Héctor Abad Faciolince, Pilar del Río -viuda de José Saramago- o el argentino Alberto Manguel, se muestra al público en el centro de Oporto, en la antigua cárcel del Norte de Portugal, hoy monumento nacional.

José Saramago, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Margaret Atwood o Salman Rushdie son algunos de los retratatados por Daniel Mordzinski, gracias, como ha explicado a EFE, a la estrecha relación que mantenía con muchos, que en algunos casos era “amistad”.

Cada foto esconde una narrativa y numerosas anécdotas y vivencias del propio fotógrafo para lograr cada retrato.

Es el caso del día en que Daniel Mordzinski (Buenos Aires, 1960) retrató a la vez y en la misma ciudad, Cartagena de Indias (Colombia), sin que ellos lo supieran, a su amigo Vargas Llosa y a García Márquez, con el que también compartía una buena relación.

Fue en el año 2010 y ambos lo citaron a la misma hora, a pesar de que ninguno de los dos escritores era muy dado a dejarse fotografiar.

En otra sala de la muestra, Daniel Mordzinski muestra un elenco de instantáneas de escritores que tuvieron que pasar por la cárcel debido a la mordaza de los regímenes opresores, contrarios a la libertad de expresión.

La sala abre con una foto del matrimonio chileno Luis Sepúlveda y Carmen Yáñez: “Ella sufrió la tortura y años de cárcel en el temido centro de Villa Grimaldi del régimen de Pinochet y sólo fue liberada gracias a la presión internacional”.

La foto tomada por Mordzinski es una retrospectiva en la que aparece el matrimonio, años después, en el exterior de Villa Grimaldi.

El colombiano Álvaro Mutis o el costarricense José León Sánchez también aparecen inmortalizados en la muestra fotográfica.

Esta exposición forma parte del elenco de actividades culturales de Babell, evento que colabora con EFE en la difusión de este contenido y que está organizado por la Fundação Livraria Lello, que acoge Oporto hasta el domingo con la presencia de escritores de todo el mundo y con una programación paralela de conciertos, exposiciones, charlas y actividades literarias para el público infantil. EFE

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