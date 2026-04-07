Daniel Noboa tilda de atentado contra la soberanía las declaraciones de Petro sobre Glas

3 minutos

Quito, 7 abr (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, calificó este martes de atentado contra la soberanía de su país las declaraciones de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, quien insistió en X en que el exvicepresidente correísta Jorge Glas es un «preso político».

«Este país ha esperado años para ver a los corruptos responder ante la justicia. Hoy, desde afuera, quieren vender el cuento de los ‘presos políticos’ para tapar lo evidente: en la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador», escribió Noboa en su cuenta de X.

Sin mencionar nombres, pero citando los casos en que está involucrado Glas, exvicepresidente de Rafael Correa (2007-2017), Noboa señaló: «Debe responder por asociación ilícita en el caso Odebrecht, que fue una red transnacional que también llegó a Colombia, por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, y por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí».

«Ahora que intentan reinventar al ‘preso político’, quiero ser enfático: esto constituye un atentado contra nuestra soberanía y una violación al principio de no intervención, consagrado en el artículo 19 de la Carta de la OEA y en el derecho internacional», agregó.

Noboa publicó el mensaje un día después de que Petro señalara en X que «es indudable que Jorge Glas es un preso político» y apuntase que cuando estuvo en Galápagos con Noboa (diciembre 2024) le pidió «liberar al ciudadano colombiano Jorge Glas o que nos lo entregaran. No ha sido posible y en América no debe haber presos políticos», dijo.

El 16 de septiembre pasado, Colombia otorgó la ciudadanía a Glas (quien también tiene nacionalidad alemana) y Petro pidió a Ecuador entregarlo como un paso «para la paz de las naciones latinoamericanas».

El sábado pasado, un juez negó un recurso de habeas corpus correctivo interpuesto para que se le aumenten a Glas las porciones de comida y le otorguen atención especializada en la cárcel, al considerar que no se han violado sus derechos y que recibe lo que exigía.

Un día después, Correa aseguró que Glas «es el preso político de América Latina en peores condiciones».

Glas está en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa de Noboa, donde cumple una pena de ocho años de cárcel por cohecho (caso Sobornos) y asociación ilícita (caso Odebrecht) y otra de 13 años por peculado (malversación de fondos públicos/caso Reconstrucción de Manabí).

El nuevo enfrentamiento entre Noboa y Petro tiene lugar en el marco de tensiones entre Ecuador y Colombia que mantienen una guerra comercial desatada cuando Noboa anunció un arancel del 30 % a las importaciones colombianas desde el 1 de febrero, ante una supuesta falta de acciones del Gobierno vecino en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

Del 30 % de aranceles entre ambos países se escaló desde marzo a tasas del 50 %, a la vez que Colombia ha cerrado su frontera terrestre a la entrada de una serie de productos ecuatorianos, entre ellos el arroz y el banano, fruto estrella de las exportaciones de Ecuador.

Colombia también cortó la interconexión eléctrica con Ecuador, que respondió con un incremento de 3 a 30 dólares el precio por barril del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de uno de sus principales oleoductos. EFE

sm/psh