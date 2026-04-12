David Lee Roth reaparece en Coachella: «A EE.UU. le encantan los regresos»

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Mónica Rubalcava

Indio (EE.UU.), 10 abr (EFE).- «No hay grandes regresos, al menos que te hayas retirado», dice David Lee Roth, vocalista original de Van Halen, en entrevista con EFE tras haber sido uno de los invitados especiales del cantante estadounidense Teddy Swims en el Festival de Coachella.

Lee Roth, de 71 años, irrumpió el escenario principal el viernes por la tarde para cantar junto al dos veces nominado al Grammy ‘Jump’, uno de los temas más famosos de la banda de hard rock estadounidense formada en 1972.

El rockero anunció su retiro en 2021 y en 2025 regresó con un espectáculo en el Festival de Rock M3, en Columbia, Maryland: «A Estados Unidos le encantan los regresos», resume el músico quien compara su retorno con el de personajes como Rocky o James Bond.

Encontrarse de nuevo con el público ha sido «¡espectacular!», describe el entusiasta y enérgico músico quien confiesa que ama bailar.

Lee Roth, quien ayudó a moldear la escena del hard rock a finales de los años setenta y sentó las bases del hair metal de una década posterior, se siente orgulloso de la atemporalidad de su música.

«Nuestra música, a medida que cambian las generaciones, encuentra a un público completamente nuevo que la abraza como yo abracé a Elvis o a Miles Davis, o como amo ‘West Side Story'», apunta el sonriente músico quien no puede parar de reír y hacer bromas.

Otra de las motivaciones que lo hicieron dejar el retiro fue su pasión y amor por el escenario: «Cuando canto y bailo el tiempo se detiene», dice el músico que comenzó a bailar a los nueve años de edad.

«Recuerdo como en una obra escolar una maestra me decía: ‘sonríe, levanta los brazos, otra vez’. Y vuelvo justo a eso cuando lo hago. Me siento como ese mismo niño cantando frente al espejo, fingiendo que estoy en Broadway, que soy un Jet o un Shark en ‘West Side Story’ otra vez», rememora.

El Festival de Coachella, uno de los más importantes de la industria musical, está llevando a cabo en Indio, California, su primer fin de semana de actuaciones, de las cuales aun se esperan las de la colombiana Karol G o el cantante de protopunk Iggy Pop, entre otros.

El evento repetirá las actuaciones de los artistas de su cartel el siguiente fin de semana del 17 al 19 de abril. EFE

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