De la Espriella acepta debatir con Cepeda si antes acepta los resultados de las elecciones

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Bogotá, 1 jun (EFE).- El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella aceptó este lunes el desafío del izquierdista Iván Cepeda de ir a un debate pero condicionó cualquier encuentro a que el aspirante oficialista y el presidente Gustavo Petro reconozcan previamente los resultados de la primera vuelta presidencial.

«Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo», escribió De la Espriella en X, en respuesta al «emplazamiento» que horas antes le hizo Cepeda para celebrar un cara a cara antes de la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria aprovechó su respuesta para volver a arremeter contra su rival, a quien llamó «cobarde» y acusó de haberse escondido durante la campaña mientras, según él, Petro hacía proselitismo a su favor.

«Petro y tú tienen que dar la cara al pueblo, porque están ejecutando un plan para robarse las elecciones», afirmó De la Espriella, sin aportar pruebas sobre esa acusación.

El aspirante ultraderechista también insistió en sus cuestionamientos al mandatario por negarse a reconocer los resultados del preconteo electoral, en el que obtuvo 10.361.499 votos (43,74 %) frente a los 9.688.361 sufragios (40,90 %) logrados por Cepeda.

Petro ha manifestado que solo reconocerá los resultados definitivos que emitan las comisiones escrutadoras esta semana, al considerar que existen inconsistencias que deben ser revisadas durante el proceso.

De la Espriella aseguró además que el debate debe realizarse «de cara al pueblo y sin condiciones» y convocó a los medios de comunicación a fijar una fecha para el encuentro entre ambos candidatos.

Si el debate se lleva a cabo, este será el primer cara a cara de la campaña presidencial, después de que los principales candidatos no aceptasen hacerlo antes de la primera vuelta. EFE

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