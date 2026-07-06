De la Espriella anuncia al general retirado Jorge Eduardo Mora como ministro de Defensa

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Bogotá, 6 jul (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, anunció este lunes el nombramiento del mayor general retirado Jorge Eduardo Mora como próximo ministro de Defensa, al que encomendó la recuperación de la capacidad operativa de la Fuerza Pública y la lucha contra los grupos armados ilegales.

Mora López, quien acumuló 36 años de servicio en el Ejército, llega al cargo con experiencia en planificación estratégica, inteligencia, operaciones especiales y resolución de conflictos, según destacó el equipo del mandatario electo en un comunicado.

Al anunciar la designación, De la Espriella aseguró que el nuevo ministro trabajará por «el renacer de la moral combativa, la despolitización y la transparencia en la Fuerza Pública», así como por la recuperación del control estatal en los territorios afectados por la violencia.

Entre las prioridades de Mora López figuran recuperar la moral de la Fuerza Pública, que considera deteriorada por la falta de liderazgo político; modernizar las capacidades técnicas y tecnológicas de las Fuerzas Militares, fortalecer la transparencia en los procesos administrativos y logísticos, y devolver la autosostenibilidad al sector a través de las empresas adscritas al Ministerio de Defensa.

«El reto más importante es que el pueblo colombiano vuelva a creer en su Fuerza Pública y eso solo se logra cuando hay resultados operacionales contra las amenazas que tenemos», afirmó el oficial retirado, citado en el comunicado.

Mora López fue comandante de la Octava División del Ejército entre 2021 y 2022 y anteriormente dirigió la División de Fuerzas Especiales, además de ocupar cargos en inteligencia y en la lucha contra el narcotráfico y las amenazas transnacionales.

También fue asesor de planificación estratégica de la Junta Interamericana de Defensa en Washington.

El oficial retirado, que ha recibido condecoraciones como la Cruz de Boyacá y reconocimientos de Francia y Estados Unidos, fue denunciado por corrupción en 2021 por un fraude con viáticos, pero en mayo pasado la justicia lo exoneró al concluir que no tuvo participación en las irregularidades.

Con este anuncio, De la Espriella continúa conformando el Gabinete que asumirá funciones el próximo 7 de agosto, tras haber designado previamente al exsenador Rodrigo Lara como ministro del Interior, al dirigente conservador Miguel Gómez Martínez en Hacienda y al biólogo marino Fabio Arjona Hincapié en Ambiente y Desarrollo Sostenible. EFE

pc/mra