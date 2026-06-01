De la Espriella celebra sus diez millones de votos en Colombia sobre un barco

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Barranquilla (Colombia), 31 may (EFE).- El candidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella, el más votado en las elecciones de este domingo en Colombia, apareció ante sus seguidores sobre una embarcación en el río Magdalena, en la ciudad de Barranquilla, para celebrar los más de 10 millones de votos que recibió en las urnas.

«El premio para mí es sencillamente saber que 10 millones de colombianos le pusieron la raya al tigre», gritó el excéntrico y millonario candidato tras un cristal blindado sobre un escenario encima del barco, decorado con luces amarillas, azules y rojas, los colores de Colombia y que atracó en el Malecón del Río. EFE

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