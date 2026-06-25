De la Espriella da un mes a los grupos armados colombianos para someterse a la justicia

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Bogotá, 25 jun (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio un mes a los grupos armados ilegales para someterse a la justicia e insinuó que no llevará a cabo negociaciones de paz con ninguno de estos, como las que ha realizado el Gobierno saliente de Gustavo Petro.

«A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: disponen de un mes para entrar en razón (…) y organizar su sometimiento al Estado de Derecho. En mi Gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin», expresó De la Espriella al recibir la credencial como presidente electo.

En ese sentido, De la Espriella aseguró que «la connivencia del actual Gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa».

«En la era de El Tigre (como lo llaman sus seguidores) se acabó (…) Quienes persistan en la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico, la extorsión y demás formas de violencia enfrentarán toda la capacidad del Estado y la determinación inquebrantable de nuestra gloriosa fuerza pública colombiana», añadió.

La política de ‘paz total’, buque insignia del presidente Petro, hace agua a solo mes y medio del fin de su mandato por el fracaso de los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la proliferación de los grupos armados que han incrementado la violencia en el país.

Esta ambiciosa propuesta también incluye negociaciones con las disidencias de las FARC y el sometimiento a la justicia de bandas como el Clan del Golfo, la mayor organización criminal del país, pero los resultados han sido pocos. EFE

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