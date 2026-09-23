De la Espriella ordena militarizar una ciudad costera de Colombia ante la ola de violencia narco

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó el martes la militarización de la ciudad caribeña de Santa Marta, ante la ola de ataques a comercios y vehículos que desató una banda del narcotráfico.

La arremetida se produjo después de que el mandatario anunciara la muerte a manos de los militares de un jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y 12 de sus colaboradores.

Surgida de los antiguos paramilitares que combatieron a las guerrillas, esa organización impone el terror en Santa Marta, un turístico puerto de unos 580.000 habitantes, y en sus alrededores.

Este martes varias zonas de la ciudad lucieron desiertas tras los rumores de un «paro armado» impuesto en represalia por las ACSN, que mediante amenazas paralizan el comercio y la circulación de vehículos.

«Se siente la tensión, el no saber qué va a pasar mañana (…), mucha incertidumbre», dijo bajo condición de anonimato una científica que vive en Santa Marta.

«Es la primera vez que pasa algo así de esta magnitud (…) Todo está cerrado» y el transporte público no está funcionando, agregó.

Las ACSN se financian del narcotráfico y la extorsión. Su presencia se extiende desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta el departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela.

En un recorrido por Santa Marta el martes, un equipo de la AFP vio un camión de carga con su cabina en llamas en plena carretera, mientras bomberos intentaban apagar el incendio.

Un bus carbonizado se veía también en una calle de otro sector de la ciudad, donde decenas de negocios permanecieron cerrados.

– «Militarizada» –

En redes sociales circularon videos de hombres armados recorriendo las calles en moto y disparando contra comercios abiertos.

«Estos delincuentes pretenden incendiar gran parte de la región Caribe, empezando por Santa Marta, donde han amenazado a comerciantes, a pobladores, transportadores», dijo el martes De la Espriella en una declaración en video.

El presidente ordenó que la ciudad fuera «militarizada».

En el poder desde agosto, De la Espriella ha prometido doblegar con apoyo de Estados Unidos e Israel a los grupos ilegales que se financian del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

«El que no se someta será dado de baja y no voy a permitir que sigan arrodillando a través del terror a nuestra gente», advirtió y agregó que tres personas habían sido detenidas por estos hechos.

El mandatario viajó a Santa Marta la noche del martes y al llegar realizó un recorrido por algunas calles, según un video publicado en sus redes.

La ciudad recibe a cientos de miles de visitantes cada año, atraídos principalmente por sus playas paradisíacas.

Entre sus atractivos se encuentra el Parque Nacional Tayrona, un bosque seco rodeado de aguas cristalinas, y la Sierra Nevada de Santa Marta, una cadena de altas montañas junto al mar consideradas sagradas por los pueblos indígenas de la zona.

La policía reforzó su presencia el martes en los sectores comerciales de la ciudad con unidades antiextorsión y de fuerzas especiales, dijo un vocero de la institución a la AFP.

Tropas del ejército se desplegaron a lo largo de la carretera que une a la ciudad con La Guajira.

El ministerio de Defensa colombiano informó en X que aviones caza Kfir sobrevolaron «puntos estratégicos y la zona urbana de Santa Marta» para apoyar las operaciones de seguridad en la zona.

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