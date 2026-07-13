De la Espriella pide que se respete el resultado del balotaje en Colombia

afp_tickers

Compartir

2 minutos

El presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo De la Espriella, pidió este sábado que se respete «sin ambigüedades» el resultado del balotaje en el que resultó ganador, ante las denuncias de fraude del mandatario saliente Gustavo Petro.

Estados Unidos y doce países de la alianza Escudo de las Américas solicitaron el viernes a «todas las autoridades colombianas» garantizar una transición pacífica, ordenada y transparente del poder.

Tras ese pedido, De la Espriella, afín al presidente Donald Trumpo, dijo en un comunicado que «el Gobierno entrante reitera que la voluntad soberana expresada por los colombianos en las urnas debe ser respetada sin ambigüedades, sin maniobras y sin intentos de desconocer el mandato democrático».

Agregó que el apoyo de la comunidad internacional a su elección «pone de presente la importancia de preservar el orden constitucional y garantizar una transición institucional» en Colombia.

El mandatario izquierdista Gustavo Petro, que mantuvo una relación de altibajos con Trump, asegura tener pruebas de fraude en el balotaje y promueve entre sus seguidores una manifestación para el 20 de julio.

De la Espriella, quien asumirá el 7 de agosto, sostiene que Petro busca dar un golpe de Estado.

El presidente electo señaló que la transición «no constituye una concesión política, sino un deber constitucional e institucional orientado a garantizar la continuidad del Estado, la estabilidad democrática y el cumplimiento de la voluntad soberana de los colombianos».

La agenda de Escudo de las Américas, creado en marzo para luchar contra el crimen organizado, la inmigración ilegal y fortalecer la seguridad regional, coincide con el programa de De la Espriella, quien no oculta su deseo de incorporar a Colombia a esa alianza de gobiernos conservadores.

sp/mar