De la música mexicana al cine sobre migración: las voces latinas que resuenan en SXSW

3 minutos

Alejandra Arredondo

Austin, 12 mar (EFE).- South by Southwest (SXSW), el festival anual que combina nuevas promesas de la música, cine independiente y tecnología, arranca este jueves en Austin, capital de Texas, con una destacada presencia latina que va desde talentos emergentes de la música regional mexicana hasta producciones cinematográficas centradas en la comunidad migrante en Estados Unidos.

El encuentro se llevará a cabo hasta el 18 de marzo y contará con una ambiciosa programación con más de 100 proyectos musicales, que se presentarán en 60 salas de concierto en toda la ciudad y unos 120 largometrajes, incluidos estrenos mundiales, además de decenas de cortometrajes.

El evento ‘Future of Music’, organizado por Rolling Stone, dedicará una jornada completa a la nueva ola de la música regional mexicana, reflejando el momento de expansión global que vive el género.

Fuerza Regida, un grupo nacido en California con raíces en Michoacán y que se ha convertido en un referente de este resurgir, encabezará el festival, acompañado por artistas del sello Street Mob Records como la agrupación Línea Personal, la banda Clave Especial y el cantante mexicano Chino Pacas.

En el escenario Billboard, el cantante Junior H, figura clave del movimiento de corridos tumbados, se presentará ante una audiencia internacional que cada año convierte a SXSW en una plataforma para descubrir nuevos sonidos.

Universal Music presentará en la muestra ‘MÚSICA: NO BORDERS’ a la cantante mexicana Vivir Quintana, autora del himno feminista ‘Vivir Sin Miedo’, y Danny Felix, quien incorpora elementos del hip-hop a los sonidos tradicionales de los corridos.

A lo largo del festival también se presentarán artistas latinos de distintas escenas y países, como el rapero venezolano Big Soto, la legendaria banda chicana Los Lobos y el grupo cubano-canadiense Okan.

El cine también aportará miradas latinas sobre temas sociales y migratorios. Una de las películas destacadas es ‘Campeón Gabacho’, dirigida por Jonás Cuarón. La cinta sigue la historia de un joven migrante mexicano en Nueva York que encuentra en el boxeo una forma de construir comunidad y enfrentar las dificultades de la vida lejos de casa.

También desde México se estrenará el documental ‘Mickey’, dirigido por Dano García. La historia se centra en el proceso de transición de género de la protagonista, Mickey, y su lucha por la libertad en Sinaloa, una región de arraigados valores conservadores.

Desde el Caribe llega el documental ‘Scarlet Girls’, dirigido por Paula Cury, que examina las consecuencias sociales de la prohibición del aborto en República Dominicana y las historias de mujeres que enfrentan sus efectos.

Otra de las propuestas que explora identidad y memoria cultural es ‘Black Zombie’, de la directora afrocanadiense Maya Annik Bedward. El filme revisita los orígenes del mito del zombi en el vudú haitiano y su transformación en la cultura popular occidental.

La de este año marca la edición número 40 del festival, que comenzó en 1987 y atrae a miles de visitantes, en una mezcla de artistas consagrados y emergentes, a la vez que líderes del sector tecnológico y los medios. EFE

