Decenas de mujeres marchan a favor del velo en Afganistán tras las protestas de Herat

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Kabul, 15 jun (EFE).- Decenas de mujeres ataviadas con velos integrales, incluyendo burkas y hiyabs, protagonizaron este lunes una manifestación a favor de esta prenda en el noroeste de Afganistán, días después de que unas protestas en la ciudad de Herat contra el arresto de mujeres por su vestimenta dejaran al menos dos muertos.

«Decenas de mujeres celebraron una manifestación en la provincia de Faryab en apoyo a la observancia del hiyab», confirmó a EFE el director del Departamento de Información y Cultura del Gobierno talibán en Faryab, Shakibullah Mohammadi.

La protesta incluyó una marcha por las calles seguida de una concentración en un salón de bodas, donde las participantes portaron pancartas y corearon consignas a favor del velo. Durante el acto también se escucharon cánticos religiosos de temática talibán.

Las manifestantes describieron el hiyab como una obligación religiosa y parte de su identidad, coreando lemas como «El hiyab es nuestro derecho religioso» y «El hiyab es nuestra identidad».

Esta marcha oficialista a favor del estricto código de vestimenta talibán responde a la tensión desatada la semana pasada en la provincia occidental de Herat.

Aquellas manifestaciones se desencadenaron después de que miembros del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio detuvieran a principios de junio a unas 30 mujeres y niñas, acusadas de incumplir las estrictas normas del hiyab. Este incidente provocó reacciones generalizadas tanto de la población como de organizaciones de derechos humanos.

Decenas de hombres y mujeres salieron entonces a las calles de Herat para protestar contra los arrestos. La manifestación fue duramente reprimida con armas de fuego por los talibanes, lo que resultó en al menos dos muertos, entre ellos un menor, y varios heridos, confirmó la ONU.

Tras esos incidentes letales, el Gobierno de facto talibán ha reforzado fuertemente su seguridad en Herat, desplegando diversas unidades en carreteras y callejones para impedir cualquier nueva protesta.

Según relataron residentes locales a EFE, las autoridades están presionando a líderes comunitarios e imanes para instaurar un clima de miedo que coarta el derecho de los ciudadanos a manifestarse. EFE

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