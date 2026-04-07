Decimoquinta huelga de médicos en Inglaterra en tres años

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Miles de médicos residentes ingleses iniciaron el martes una huelga de seis días, la decimoquinta en tres años, para reclamar aumentos salariales.

La huelga de estos profesionales, que constituyen algo menos de la mitad de los médicos del servicio de salud público (NHS) en Inglaterra, comenzó a las 07h00 locales (06h00 GMT).

Este movimiento de protesta se produce después del fracaso de las negociaciones el mes pasado con el gobierno del primer ministro laborista Keir Starmer.

El gobierno proponía un aumento medio del 4,9% del salario base entre 2026 y 2027, una subida considerada insuficiente frente a la inflación por el sindicato del ramo, British Medical Association (BMA).

Desde marzo de 2023, los médicos residentes y los especialistas —más experimentados— han encadenado huelgas para exigir revalorizaciones salariales.

El ministro de Sanidad, Wes Streeting, condenó esta huelga al afirmar el martes en la BBC que los médicos habían sido los «grandes ganadores del conjunto de la función pública» en materia de aumentos salariales.

Streeting recordó que los profesionales de la medicina habían obtenido un aumento del 28,9% en tres años después de anteriores movimientos laborales.

El ministro también acusó al sindicato de precipitarse hacia una huelga, pese a la anterior subida salarial, añadiendo que este paro costará 300 millones de libras (unos 385 millones de dólares) al NHS.

El gobierno ha repetido que le resulta imposible responder a las demandas del sindicato BMA debido a la situación económica del país.

La precedente huelga de médicos residentes, a mediados de diciembre, solo fue apoyada por un tercio de los británicos, según encuestas.

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