Declaran alerta preventiva en dos departamentos de Honduras por lluvias

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Tegucigalpa, 13 jul (EFE).- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias de Honduras (Copeco) declaró este lunes ‘alerta verde’ (preventiva) durante 72 horas en dos departamentos de la región este, limítrofes con Nicaragua, a causa de una onda tropical que está causando intensas lluvias y el desbordamiento de ríos caudalosos.

La alerta rige desde hoy para todo el departamento de Gracias a Dios, en el Caribe, y cinco municipios del departamento de Olancho, indicó la Copeco en un comunicado.

La onda tropical, que afectará a casi todo el país, ingresó hoy por la región caribeña, pero desde el sábado las lluvias han causado inundaciones en comunidades como Wampusirpi, Ahuas y Brus Laguna por la crecida del río Patuca, que desemboca en el Caribe.

La Copeco señaló que en Olancho los municipios declarados en ‘alerta verde’ son Juticalpa, San Francisco de Becerra, Patuca, Catacamas y Dulce Nombre de Culmí, y que las autoridades municipales de Gracias a Dios han decretado «una emergencia después que el fin de semana varias comunidades resultaron afectadas por las lluvias».

Las inundaciones han causado daños en cultivos de maíz, arroz, yuca, maíz; parte de la ganadería, y en obras de infraestructura, según autoridades locales de Gracias a Dios, una región de pueblos indígenas.

Las precipitaciones serán más intensas a partir del martes, y el miércoles «continuará la influencia de la vaguada en altura junto con los remanentes de la onda tropical, manteniendo las condiciones de lluvias y chubascos en gran parte del territorio nacional», advirtió la Copeco.

El jueves persistirá la influencia de este sistema atmosférico, favoreciendo lluvias y chubascos, con los mayores acumulados previstos en sectores de las regiones centro, occidente y este, señaló el organismo de protección civil.

Las condiciones meteorológicas podrían provocar inundaciones urbanas, incremento en los niveles de ríos, quebradas y riachuelos, así como deslizamientos, especialmente en zonas de ladera y sectores vulnerables, indicó la misma fuente, que además recomendó a la población acatar las recomendaciones de las autoridades para evitar pérdidas de vidas humanas.

Las intensas lluvias en el este del país contrasta con una severa sequía que afecta otras regiones, principalmente en el centro, donde se localiza Tegucigalpa, la capital hondureña, que enfrenta drásticos racionamientos de agua para la población porque las dos represas más importantes podrían secarse en 40 días, según el alcalde de la ciudad, Juan Diego Zelaya. EFE

gr/rrt