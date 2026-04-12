Decomisan en Ecuador más de 151.000 galones de combustible que iban a actividades ilícitas

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Quito, 12 abr (EFE).- Los militares ecuatorianos han decomisado más de 151.000 galones (más de 572.00 litros) de combustible en lo que va del año, que se presume iban a ser usados en actividades ilícitas, informó este domingo el Ministerio de Defensa Nacional.

Con esos decomisos, que son el resultado de la intensificación de las operaciones de seguridad hidrocarburífera a nivel nacional, se afectó directamente a «las economías criminales y las rutas del contrabando», apuntó el Ministerio, que no detalló el tipo de combustible decomisado.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas» y a las que vincula, principalmente, con el narcotráfico y la minería ilegal.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior. EFE

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