Decomisan más de 50.000 dólares en billetes falsos en terminal de autobuses en Ecuador

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Quito, 13 abr (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Ecuador, en coordinación con la Aduana, hallaron 2.527 billetes falsos de 20 dólares, que totalizan 50.540 dólares, en una encomienda en la terminal terrestre de Quito.

El Ministerio de Defensa informó este lunes de la operación de control en el Terminal Terrestre de Carcelén (norte), donde «se detectó una encomienda con dinero falsificado que pretendía ingresar al circuito comercial».

Apuntó que «durante la inspección de paquetes y encomiendas se hallaron 2.527 billetes falsos de 20 dólares y 2.501 papeles moneda de la misma denominación», que se presume se iban a utilizar para falsificar más billetes, por lo que el Ministerio sostiene que superaron los «100 mil dólares en material ilícito incautado».

Las evidencias fueron entregadas a la Policía Nacional para las investigaciones de ley.

El Ministerio de Defensa subrayó que las operaciones de control se mantienen de forma permanente «para golpear las economías criminales y cerrar espacios a las estructuras ilegales».

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

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