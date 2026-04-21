Defensora colombiana advierte que las violencias digitales deterioran el debate electoral

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Bogotá, 21 abr (EFE).- La defensora del pueblo de Colombia, Iris Marín, advirtió este martes que la violencia digital deteriora el debate de la campaña presidencial porque en las redes sociales han sido amenazados de muerte varios candidatos que participarán en las elecciones del próximo 31 de mayo.

«El proceso electoral enfrenta un deterioro del debate democrático marcado por violencias digitales, estigmatización y discursos de odio que ponen en riesgo la vida, la participación política y la calidad de la democracia», expresó Marín.

La defensora señaló que «si bien no todos los hechos de preocupación provienen de las campañas, prevenirlos es una responsabilidad compartida y urgente».

La preocupación por la seguridad de los candidatos presidenciales ha aumentado en las últimas semanas tras denuncias de amenazas de muerte contra varios de ellos, como la candidata de derecha Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Firmes por la Patria.

Igualmente el presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció la semana pasada un plan para atentar contra el senador de izquierda Iván Cepeda, candidato del partido oficialista Pacto Histórico, quien lidera la intención de voto en las encuestas para las elecciones.

Un precandidato presidencial, el senador Miguel Uribe Turbay, del partido derechista Centro Democrático, fue asesinado a mediados del año pasado por un sicario que le disparó varias veces cuando participaba en un mitin en el barrio bogotano de Modelia.

Violencia contra las mujeres en política

La defensora del pueblo afirmó que también hay «una alta recurrencia de la violencia contra las mujeres en la política con ataques basados en estereotipos de género, sexualización y descalificaciones personales».

Un ejemplo de eso ocurrió en enero pasado, cuando comentarios en redes sociales sobre la apariencia física de la senadora Valencia provocaron un rechazo amplio en Colombia, donde autoridades y líderes de opinión advirtieron sobre burlas sexistas y violencia política contra las mujeres.

«También estas violencias son amplificadas en algunas ocasiones en entornos digitales y en algunos casos por voces con alta visibilidad pública, incrementando el escalamiento hacia formas más graves de violencia que afectan la deliberación democrática y que propician escenarios de autocensura y silenciamiento», añadió Marín.

La defensora recalcó que «los entornos digitales donde circula toda esta violencia, tienen alta incidencia sobre las juventudes, de manera que se afecta su relación con la democracia, la confianza institucional y su participación en política». EFE

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