Delcy Rodríguez: «Venezuela quiere algo distinto de sus líderes»

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Caracas, 19 abr (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este domingo, cuando comenzó la peregrinación que convocó para exigir el fin de las sanciones, que su país «quiere algo distinto» y que los ciudadanos esperan «algo distinto» de sus líderes.

«Venezuela quiere algo distinto, y quiere algo distinto de sus líderes, que sean líderes responsables hacia sus pueblos, hacia los ciudadanos, hacia las ciudadanas, que sean líderes que estén preocupados (por) qué hacer por el porvenir», expresó tras cruzar sobre un vehículo el emblemático Puente del Lago de Maracaibo en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).

La mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas por parte de Estados Unidos, dijo que ella no pretende «prometer magia» y que el Gobierno, el cual ha prácticamente renovado, sabe «cómo salir adelante y superar las dificultades».

«Por eso necesitamos una Venezuela sin sanciones», insistió Rodríguez en la actividad, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La líder chavista llamó a sus connacionales a marchar «todos juntos» por un país «libre de sanciones» y a dejar atrás «el odio, la intolerancia, el racismo y el clasismo».

La peregrinación, que tiene tres rutas, se extenderá hasta el 1 de mayo, cuando la mandataria tiene previsto anunciar un aumento «responsable» del salario mínimo, congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, unos 27 centavos de dólar a la tasa oficial de hoy.

Además de Zulia, la movilización comenzó en el estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia), con la presencia del ministro de Interior, Diosdado Cabello, y en la región de Amazonas (sur, limítrofe con el país andino y Brasil), donde estuvo el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez.

Tras la captura de Maduro, el Gobierno venezolano, a cargo de Rodríguez desde entonces, y el del presidente Donald Trump han acercado posiciones y en marzo restablecieron las relaciones diplomáticas, rotas en 2019.

Washington ha flexibilizado las sanciones impuestas contra el sector de los hidrocarburos, la minería y esta semana contra el sistema financiero público con la emisión de licencias.

El alivio ha permitido la firma de acuerdos con transnacionales energéticas y el restablecimiento de relaciones con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras años de aislamiento.

Sin embargo, Rodríguez insiste en que una licencia «no brinda seguridad jurídica» debido a que está «sujeta a temporalidad».

La funcionaria tiene previsto compartir un mensaje con «todas las familias» venezolanas a las 19:00 hora local (23:00 GMT) de este domingo. EFE

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