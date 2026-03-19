Delcy Rodríguez destituye al militar más leal de Maduro en un sacudón ministerial

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Caracas, 18 mar (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aceleró este miércoles los cambios en el gabinete de Nicolás Maduro con la destitución del general en jefe Vladimir Padrino López, hasta ahora ministro de Defensa, decisión que se suma a la remoción del jefe de la guardia presidencial del mandatario y que deja reducida a la cúpula más incondicional del líder chavista.

Además de la salida de Padrino López, quien estuvo por más de una década frente del despacho de Defensa y desde donde juró lealtad en más de una oportunidad a Maduro, la mandataria ordenó ocho movimientos en su equipo, entre ellos en los ministerios de Energía Eléctrica, Transporte y Trabajo.

La separación de Padrino López del cargo se da dos meses y medio después de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, país que anunció en enero de 2025 una recompensa de 15 millones de dólares por el ahora extitular de Defensa venezolano.

«Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país», expresó Delcy Rodríguez en un mensaje publicado en Telegram, en el que aseguró que el exministro cumplirá nuevas tareas, sin ofrecer más detalles.

Padrino López se despidió del Ministerio de Defensa y aseguró que fue «el más alto honor» de su vida haber ocupado esta cartera de Estado desde 2014.

Nuevo ministro de Defensa

En su lugar quedó designado el también general en jefe Gustavo González López, quien está sancionado desde 2015 por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países por violaciones a los derechos humanos durante su época como ministro de Interior, un año antes.

El nuevo titular de Defensa ocupaba el cargo de comandante general de la Guardia de Honor Presidencial desde el pasado 6 de enero, cuando Rodríguez lo designó al frente de su equipo de seguridad tras destituir a otro hombre de confianza de Maduro, el mayor general Javier Marcano Tábata.

González López también había sido nombrado en ese entonces titular de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), pero ahora este cuerpo de seguridad estará encabezado por Germán Gómez Lárez. El nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial será el general Henry Navas.

El general en jefe también ha sido director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entre 2014 y 2018, y luego entre 2019 y 2024.

Se desempeñó igualmente como ministro de Interior y Justicia en el primer Gobierno de Maduro (2013) y comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana durante el último período de Hugo Chávez (2011).

Su nuevo nombramiento, de hecho, fue criticado por la ONG Provea, que consideró que esta designación mantiene «intacta la estructura represiva» del Estado y señaló que la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU señaló en 2018 a González López por detenciones arbitrarias.

Transporte, electricidad y trabajo

En la tanda de cambios de este miércoles, Rodríguez removió a los titulares de Energía Eléctrica, Transporte y Trabajo, tres sectores en profunda crisis, afectados por los apagones constantes y la inflación, respectivamente.

El nuevo ministro de Energía Eléctrica es el ingeniero Rolando Alcalá y sustituye al general Jorge Márquez Monsalve, un nombramiento que se da justo en medio de las demandas de Estados Unidos para mejorar los servicios en el país ahora que ambas naciones han establecido acuerdos petroleros.

Monsalve quedó al frente del ministerio de Vivienda, mientras que para Transporte y Trabajo, dos carteras que han enfrentado protestas y reclamos en los últimos días, fueron designados la diputada Jacqueline Faría y el magistrado Carlos Alexis Castillo.

Por último, nombró como nuevo vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios al ingeniero Juan José Ramírez, quien ya ejercía como ministro de Obras Públicas desde 2024, cuando fue nombrado por Maduro.

Desde el pasado 5 de enero, cuando fue juramentada como presidenta encargada, Rodríguez inició un proceso de acercamiento con la Administración de Donald Trump -a quien ha llamado «socio y amigo»- y ha recibido en la capital venezolana a varios altos funcionarios estadounidenses, como los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum, respectivamente. EFE

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