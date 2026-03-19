Delcy Rodríguez nombra a nuevo ministro de Cultura de Venezuela

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Caracas, 18 mar (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, nombró este miércoles a Raúl Cazal como nuevo ministro de Cultura, luego de que el saliente, Ernesto Villegas, renunciara a su militancia en el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y se postulara como defensor del pueblo.

Rodríguez, quien hizo el anuncio en Telegram, dijo que Cazal asume esta tarea en un momento que «convoca a profundizar la conciencia cultural de los venezolanos». De igual forma agradeció a Villegas, quien ocupaba el cargo de ministro de Cultura desde 2017.

Más temprano, Villegas informó que solicitó al PSUV que suprimiera su nombre del registro de militantes, luego de postularse a la Defensoría del Pueblo, tras la renuncia de Alfredo Ruiz, quien era también afín al chavismo.

A través de una publicación en X, Villegas explicó que ya en marzo de 2024 se separó de la militancia activa del PSUV para pasar a integrar el Movimiento Futuro, lanzado por Nicolás Maduro, del cual también se desvinculó en septiembre de 2025.

Villegas aseguró que, de ser elegido como titular de la Defensoría del Pueblo, ejercerá el cargo «libre de directrices partidistas y de cualquier otra índole distintas a las establecidas» por la Constitución y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

Además, señaló que el ataque militar de Estados Unidos al país suramericano, que terminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, abrió un «nuevo ciclo político» que interpela a todos, exigiendo determinación, autocrítica y rectificación «en todo cuanto sea necesario para recomponer» la soberanía dentro de la Constitución.

El proceso para designar a un nuevo defensor del pueblo y fiscal general se inició después de que Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos allegados al chavismo, dimitieran el pasado 25 de febrero de estos cargos.

Las renuncias de Saab y Ruiz se dieron en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada en febrero y que permite, en teoría, liberaciones de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, aunque la norma solo contempla 13 «hechos» ocurridos en 13 años.

Este miércoles, Rodríguez designó a los nuevos titulares de los ministerios de Defensa, Energía Eléctrica, Vivienda, Transporte y Trabajo, así como de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, la Guardia de Honor Presidencial y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). EFE

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