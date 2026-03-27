Delcy Rodríguez pide oraciones para Maduro y las relaciones entre Venezuela y EE.UU.

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Caracas, 27 mar (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este viernes orar por relaciones de cooperación y respeto entre Estados Unidos y su país, y por el mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, un día después de la segunda audiencia de la pareja en un tribunal federal de Nueva York por acusaciones de narcotráfico.

En un encuentro con pastores y seguidores evangélicos, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez pidió una oración por el «respeto profundo» de la independencia de Venezuela y para que el país quede libre de sanciones.

«No pido por mí, pido por Venezuela, pido por el pueblo de Venezuela, por la paz, por la tranquilidad (…). Que cesen los odios, la intolerancia, los extremismos, los radicalismos y busquemos un camino común», añadió la mandataria encargada, quien ejerce el cargo luego de que EE.UU. capturara a Maduro y a Flores en un ataque militar en Caracas el pasado 3 de enero.

El jueves, una delegación enviada por Rodríguez inició una visita oficial en Washington para fortalecer los vínculos con la Administración del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, así como para retomar la presencia diplomática en la capital.

La misión, encabezada por el encargado de negocios de Venezuela, Félix Plasencia, y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, iniciaron su agenda en Estados Unidos con una reunión con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, según informaron en sus redes sociales.

Este encuentro diplomático en Estados Unidos marca un precedente inédito en la nueva relación entre la Administración Trump y Caracas, que durante los primeros dos meses de Gobierno interino de Rodríguez recibió a distintos altos funcionarios estadounidenses en Caracas que plantaron las condiciones para retomar los vínculos.

La aparición de Plasencia y Blanco en la capital norteamericana se dio el mismo día que Maduro acudió a un tribunal de Nueva York, donde un juez federal descartó desestimar el caso de narcotráfico por el cual se encuentra detenido junto a su esposa desde el 3 de enero.

Maduro enfrenta cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína.

Flores, por su parte, está acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.

A principios de marzo, el Departamento del Tesoro adelantó una serie de reglamentos para agilizar la presencia de empresas petroleras estadounidenses en Venezuela, así como establecer los límites y mecanismos para la importación de su petróleo. EFE

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