Delcy Rodríguez promete una nueva etapa de esperanza tras 100 días al frente de Venezuela

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Caracas, 19 abr (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió este domingo una nueva etapa de esperanza para el país tras poco más de 100 días de haber asumido el cargo, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado enero en Caracas.

«Estos 100 días no son un punto de llegada, son el inicio de una nueva etapa, una etapa para recuperar la esperanza, para alentar la confianza, para volver a encontrarnos entre venezolanos y para garantizar el futuro de nuestra juventud», dijo en un mensaje transmitido por el canal estatal VTV y compartido en redes sociales. EFE

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