Delcy Rodríguez revisa el plan educativo venezolano tras regresar de su viaje a Granada

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Caracas, 10 abr (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, revisó este viernes el plan nacional de educación con autoridades del sector, luego de regresar de su viaje a Granada, el primero que hace la mandataria al extranjero desde que asumió el cargo el pasado enero, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

La líder chavista encabezó la reunión con los titulares de Educación y Educación Universitaria, Héctor Rodríguez y Ana María Sanjuán, respectivamente, junto con viceministros del área, para estudiar estrategias de desarrollo y fortalecimiento del plan educativo, según el equipo de prensa de la mandataria.

También hicieron un balance de la recuperación de infraestructuras escolares, a lo que Delcy Rodríguez dijo esta semana que se destinará parte de los recursos venezolanos bloqueados en el extranjero como consecuencia de las sanciones conforme se recuperen, en medio de los acercamientos con Estados Unidos.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que transmitió imágenes del encuentro, indicó que más del 85 % de los seis millones de estudiantes en el país asisten a instituciones públicas.

La presidenta encargada estuvo el jueves en Granada con el fin de fortalecer la cooperación bilateral en áreas como energía, agricultura, educación y comercio, según la Cancillería venezolana.

El Gobierno granadino afirmó el jueves que la visita al país insular de la presidenta encargada venezolana refuerza la «cooperación bilateral» en varios ámbitos, incluyendo también turismo, transporte y logística.

El primer ministro de Granada, Dickon Mitchell, expresó su «satisfacción» por el resultado del encuentro y aseguró que espera poner en marcha lo antes posible las medidas que beneficiarán a ambos países.

Por su parte, Rodríguez dijo que Granada es «un ejemplo» para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe por optar, a pesar de las dificultades, por «la soberanía y la autodeterminación» y está «contenta» tras la reunión porque se ha actualizado la hoja de ruta bilateral. EFE

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