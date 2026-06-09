Delcy Rodríguez se reúne con el presidente de Turquía en Estambul

afp_tickers

2 minutos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió el lunes en Estambul con el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, tras una visita sorpresa donde expresaron su intención de impulsar la cooperación en comercio, energía y minería, informó la oficina de la Presidencia turca.

Rodríguez, que dirige el país desde que las fuerzas de Estados Unidos capturaron en enero al expresidente Nicolás Maduro, llegó a Estambul el domingo por la noche sin previo aviso tras una visita de cinco días a India.

La llegada de la que fuera vicepresidenta de Maduro fue anunciada por el ministro turco de Energía, Alparslan Bayraktar, quien indicó que la dirigente venezolana respondió a una invitación de Erdogan.

Durante las conversaciones en el Palacio de Dolmabahce, a orillas del Bósforo, ambos dirigentes abordaron los lazos bilaterales y los acontecimientos mundiales, y Erdogan subrayó la «determinación de Turquía de seguir impulsando la cooperación… en muchos ámbitos, especialmente en el comercio, la energía y la minería», según indicó su oficina.

Turquía mantiene relaciones estrechas con Venezuela, un país rico en petróleo. Erdogan fue cercano con los gobiernos del fallecido líder socialista Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro.

En los últimos años, Turquía ha firmado numerosos acuerdos con Venezuela en los sectores de defensa, energía, turismo y agricultura.

Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, pero años de corrupción, falta de inversión y mala gestión han provocado un fuerte descenso de la producción.

La situación empeoró tras el embargo petrolero impuesto por Estados Unidos en 2019, aunque Washington levantó las sanciones tras la captura de Maduro.

Desde entonces, Rodríguez ha impulsado reformas para abrir la industria petrolera a la inversión privada.

hmw/mgu/rba/pc/dbh/pb/dga