Delcy Rodríguez se reúne con una delegación del Departamento de Energía de EEUU en Caracas

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Caracas, 14 abr (EFE).- La presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunió este martes en Caracas con una delegación del Departamento de Energía de Estados Unidos, país al que pidió nuevamente que cesen las sanciones contra Venezuela.

El encuentro fue en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo en Caracas, y asistieron el subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica de Estados Unidos, Kyle Haustveit; la encargada de negocios del país norteamericano en Venezuela, Laura Dogu, y otras autoridades, según imágenes del canal estatal VTV.

Rodríguez se dirigió al presidente Donald Trump y le pidió que levante las sanciones contra Venezuela para que así todas las inversiones «puedan desarrollarse plenamente».

«Un inversionista requiere mayor seguridad jurídica. Una licencia no brinda la seguridad jurídica en la proyección del tiempo, porque está sujeta a temporalidad», subrayó la mandataria encargada, quien ocupa el cargo luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una operación en Caracas el pasado 3 de enero.

Rodríguez consideró que Venezuela y Estados Unidos tienen la «madurez suficiente» para establecer relaciones energéticas, económicas y de cooperación en el marco de las legislaciones de ambos países.

La mandataria no hizo mención a la medida tomada este martes por el Gobierno de Estados Unidos sobre el levantamiento de las sanciones impuestas al sistema de banca pública, incluyendo al Banco Central de Venezuela.

La medida, anunciada por el Departamento de Tesoro, también incluye al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores, al Banco de Tesoro y cualquier entidad en la que alguna de estas instituciones tenga participación directa o indirecta de un 50 % o más.

La Oficina de Control de Activos del Tesoro (OFAC) emitió a su vez una licencia que permite las «transacciones comerciales» con el Gobierno de Venezuela, con autorización previa de Washington.

Estas nuevas directrices llegan a menos de dos semanas después de que EE.UU. retirara a Delcy Rodríguez de su lista de sancionados y suponen un paso más en el deshielo de relaciones entre Washington y Caracas. EFE

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