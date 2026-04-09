Delcy Rodríguez visita Granada en su primer viaje a otro país como presidenta encargada

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San Juan, 9 abr (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este jueves a la isla caribeña de Granada en su primer viaje al extranjero desde que asumió el cargo, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Rodríguez fue recibida a su llegada al aeropuerto por el primer ministro de Granada, Dickon Mitchell, cuya oficina calificó la visita de «un importante momento de compromiso y diálogo entre Granada y la República Bolivariana de Venezuela».

«La visita de hoy brinda la oportunidad de fortalecer los lazos diplomáticos, explorar áreas de interés mutuo y continuar fomentando alianzas que apoyen el desarrollo y la cooperación», publicó el Gobierno de Granada en su cuenta de Facebook.

Está previsto que Rodríguez realice una visita de cortesía a la gobernadora general de Granada, Cécile La Grenade, además de reunirse con Mitchell y miembros de su Gobierno.

Antes de la operación estadounidense que en enero llevó a la captura de Maduro en Caracas, Washington solicitó a Granada instalar un radar militar en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop (MBIA), algo que el Gobierno finalmente no aprobó.

Además, los granadinos salieron en ese momento a las calles en una protesta pacífica llamada ‘Marcha por la paz’ para instar al Gobierno a rechazar la solicitud estadounidense y no involucrar a la isla en las tensiones regionales. EFE

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