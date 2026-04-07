Demócrata Harris y republicano Fuller compiten por el escaño de extrumpista en Congreso

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Miami (EE.UU.), 7 abr (EFE).- El demócrata Shawn Harris y el republicano Clay Fuller se disputan este martes en la segunda vuelta de las elecciones especiales en Georgia el escaño en el Congreso de Estados Unidos liberado por Marjorie Taylor Greene, quien dejó la cámara en enero tras romper con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Harris fue el candidato más votado en las primarias del pasado 10 de marzo, con un 37,33 % de los sufragios emitidos en el distrito 14 de Georgia, seguido de Fuller, quien recibió un 34,87 % de los votos, según los datos del gobierno estatal.

Pero el hecho de que ninguno de los dos sobrepasara el 50 % de sufragios desembocó en la elección especial de este martes, en la que los residentes de este distrito especialmente conservador están llamados a las urnas entre las 7.00 y las 19.00 hora local (11.00-23.00 GMT).

Aunque Harris, un general retirado del Ejército, recibió la mayoría de votos, Fuller se impuso entre una docena de candidatos del Partido Republicano, por lo que cabría esperar que el número de sus apoyos aumente significativamente esta jornada.

Esta elección se produce en un momento en que la Cámara de Representantes en Washington presenta una ligera mayoría favorable a los republicanos, con 218 congresistas -incluido uno independiente- frente a 214 demócratas y tres vacantes Una victoria de Harris, seguida del triunfo previsto de otro demócrata en unas elecciones especiales en Nueva Jersey programadas para el 16 de abril, estaría muy cerca de igualar ambas bancadas.

Aunque Trump obtuvo el 68 % de los votos en el distrito 14 de Georgia en las elecciones presidenciales de 2024, los demócratas esperan que la elección refleje la caída de popularidad del mandatario en las encuestas ante la inflación, la percepción de excesos en redadas migratorias y los costes de la guerra en Irán.

Greene había ganado este distrito en 2024 como aspirante republicana y una de las voces más importantes del movimiento ‘MAGA’ (Make America Great Again), pero renunció a su puesto en el Congreso el pasado enero por desavenencias con Trump, hasta entonces un gran aliado.

La entonces legisladora criticó al presidente por su enfoque en política exterior y en materia sanitaria, y por su manejo del caso del pederasta Jeffrey Epstein, a lo que Trump respondió llamándola «traidora».

El vencedor de los comicios de Georgia ocupará el escaño hasta el próximo enero, cuando concluya la sesión actual del Congreso estadounidense. EFE

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