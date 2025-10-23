Demócratas en Texas rechazan la intervención estatal en distrito escolar en Forth Worth

Austin, 23 oct (EFE).- Un grupo de legisladores demócratas en Texas condenó este jueves la intervención estatal en el distrito escolar independiente de Forth Worth (ISD), calificándola de un «ataque sistemático» a la educación por parte de los republicanos.

La Agencia de Educación de Texas (TEA) anunció este jueves su decisión de tomar control del distrito, el segundo más grande en el estado, citando faltas en el sistema escolar.

«El Distrito Escolar Independiente de Fort Worth ha mostrado niveles crónicamente bajos de apoyo a los estudiantes y muy bajos niveles de rendimiento académico», señaló el comisionado de Educación del estado, Mike Mortah, en un comunicado.

Con esta decisión, el gobierno estatal tiene la potestad de destituir a la comisión que lidera el distrito, compuesta por nueve personas que son elegidas por votación de los residentes.

Gene Wu, el líder de la formación demócrata, acusó al gobernador Greg Abbott y sus «aliados» en TEA de estar promoviendo una agenda «republicana extremista».

«Mientras los republicanos atacan el control local de los votantes de Fort Worth, los demócratas seguirán luchando por financiar completamente nuestras escuelas y devolverles la voz a los padres texanos», indicó el político en un comunicado.

Desde 1991, al menos 15 distritos escolares de Texas han sido intervenidos por el estado, con resultados mixtos. Algunos fueron devueltos posteriormente al control local, mientras que otros fueron disueltos de manera permanente o aún permanecen bajo administración estatal.﻿ EFE

