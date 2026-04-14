Demócratas presentarán una votación semanal en el Senado en protesta por la guerra de Irán

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Alejandra Clements

Washington, 14 abr (EFE).- Representantes demócratas presentarán cada semana en el Senado una resolución de poderes de guerra sobre Irán para frenar la ofensiva ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras continúe abierta la operación en Oriente Medio.

El senador demócrata por Virginia Tim Kaine encabeza la propuesta sobre una guerra que considera «ilegal, que no es popular y que está resultando un desastre para los estadounidenses y sus familias», explicó a EFE.

Kaine, que fue candidato a la vicepresidencia en 2016 junto a Hillary Clinton, afirma que es «tiempo para acabar la guerra», que empezó «sin autorización del Congreso ni del pueblo de Estados Unidos ni de otras naciones y sin un plan y una razón claras».

Esta misma semana el Senado afronta una votación para detener la ofensiva en Irán si no cuenta con la autorización del Congreso.

La Constitución de Estados Unidos reserva al Congreso la potestad de declarar una guerra y la Resolución de Poderes de Guerra (War Powers Resolution), una ley federal de 1973, limita la capacidad del presidente de involucrar al país en conflictos armados, obligándole a notificar en un máximo de 48 horas la acción militar y limitando a 60 días el periodo de combate (aunque se pueden añadir 30 días más para retirada segura).

Estos instrumentos legales sirven de base a la petición de Kaine en el Senado.

«Cada semana en el Senado vamos a votar para terminar esta guerra», aseguró el senador que ya impulsó otra votación el pasado 4 de marzo que fue rechazada.

Consciente de que no cuenta con apoyos suficientes entre los republicanos, Kaine confía en que la impopularidad de la guerra de Irán entre los estadounidenses (incluyendo a gran parte de los votantes republicanos) termine por convencerlos y hacer que los republicanos cambien su postura y exijan la autorización del Congreso.

«No tenemos apoyo suficiente, pero hablamos cada semana con los republicanos y ellos están escuchando a sus votantes y van a votar contra este precedente (de actitud) imperial», afirmó.

En este mismo sentido, se manifestó Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata en el Senado, que insistió este martes en una intervención en el pleno del Senado en que «si los republicanos lo bloquean, votaremos de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Cada semana hasta que termine la Operación Fracaso Épico, o hasta que el Congreso cumpla con su deber y la autorice».

«Nuestros colegas republicanos se enfrentan a una disyuntiva sencilla: apoyar a los estadounidenses o apoyar la guerra fallida de Donald Trump. Apoyar a nuestras tropas o mantenerlas en peligro sin un plan. Apoyar al pueblo estadounidense o seguir pidiéndoles que paguen más por la gasolina, más por los alimentos y más por una guerra que lo ha empeorado todo», concluyó Schumer.

Aunque de momento los republicanos mantienen el apoyo a la intervención de Estados Unidos en la guerra de Irán, la impopularidad de la decisión hace que su firmeza se tambalee a medida que se acercan las elecciones de medio mandato del próximo noviembre.

Los comicios serán clave para el reparto de fuerzas en el Congreso de Estados Unidos y la preocupación de los estadounidenses por el elevado coste de la vida está inclinado la balanza de los apoyos, al menos en las encuestas, hacia los demócratas. EFE

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