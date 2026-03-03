Demócratas temen posibilidad de envío de tropas estadounidenses sobre terreno iraní

Washington, 3 mar (EFE).- Senadores demócratas advirtieron este martes que la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta el envío de tropas sobre terreno iraní, luego de una sesión informativa confidencial con funcionarios de alto nivel.

«Tengo más miedo que nunca», dijo el senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal, al confirmar que la Administración Trump les dejara saber que no descartan el envió de tropas terrestres en Irán.

Blumenthal, durante una rueda de prensa, agregó que el Gobierno consideraría enviar tropas si es necesario para cumplir el objetivo de destruir objetivos militares en Teherán.

El senador concluyó que toda la información de los operativos militares estadounidenses en Medio Oriente deben ser compartidas con el Congreso y no ser manejadas de forma confidencial.

El secretario de Estado, Marco Rubio, el funcionario de mayor rango citado este martes en el Senado, dijo que pronto se comenzará a percibir un «cambio en el alcance y la intensidad de estos ataques» mientras avanza el «desmantelamiento de la capacidad nuclear de Irán.

El lunes, el secretario de Guerra, Pete Hegseth negó que Estados Unidos tenga actualmente tropas en el terreno de Irán pero no descartó un futuro despliegue en el país para concluir con la operación contra la República Islámica. EFE

