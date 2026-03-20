Denuncian a hijo de expresidente boliviano por desfalco de 144 millones de dólares en YPFB

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La Paz, 20 mar (EFE).- El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, denunció este viernes un presunto desfalco de 1.000 millones de bolivianos (unos 144 millones de dólares) en el que señaló al entorno familiar del expresidente Luis Arce y apuntó específicamente a su hijo Marcelo Arce como parte de una estructura criminal.

Akly explicó en conferencia de prensa que una auditoría interna identificó irregularidades en dos contratos para la compra de aceite de soya destinado a la producción de biodiésel, en los que se habrían entregado anticipos millonarios sin retorno para la empresa estatal.

“Son más de 1.000 millones de bolivianos en anticipos sin ningún retorno para la empresa”, afirmó, al indicar que estos recursos fueron canalizados a la empresa Indueste, que solo habría cumplido con el 17,3 % del volumen comprometido.

Según el titular de YPFB, la investigación detectó una estructura que utilizó a YPFB Refinación como un “puente financiero” para movilizar recursos y estructurar contratos que, según dijo, beneficiaron directamente al entorno de la familia del exmandatario Arce.

Indicó que, tras la aprehensión de Marcelo Arce el pasado miércoles, se verificó la existencia de dinero, documentos de YPFB y otros elementos relacionados con la estatal.

El presidente de YPFB sostuvo que los contratos fueron diseñados para garantizar la provisión de aceite vegetal, pero no se ejecutaron conforme a lo establecido, lo que derivó en un daño económico significativo.

De acuerdo con la auditoría, las irregularidades incluyeron la modificación de reglamentos internos de garantías antes de la firma de los contratos, lo que permitió la entrega de anticipos sin respaldo suficiente.

El primer contrato, adjudicado en abril de 2024, contempló desembolsos por más de 400 millones de bolivianos, mientras que un segundo contrato, suscrito meses después, implicó cerca de 600 millones adicionales en condiciones similares.

El gerente de YPFB Refinación, Aquiles Pfeiffer, señaló que existen evidencias documentadas de estas modificaciones y aseguró que en ninguno de los contratos se contaba con garantías suficientes para respaldar los montos entregados.

Ante estos hechos, la estatal presentó una denuncia penal contra la empresa Indueste y contra 14 personas de la anterior administración de YPFB Refinación por contratos lesivos, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica.

El titular de YPFB afirmó que estas prácticas afectaron la operatividad de la empresa, que actualmente funciona al 30 % de su capacidad, y que derivaron en una mayor dependencia de la importación de combustibles. En diciembre pasado el presidente Rodrigo Paz retiró el subsidio al combustible boliviano tras casi 20 años.

El expresidente Luis Arce (2020-2025) se encuentra en prisión preventiva desde finales de 2025 investigado por un caso de corrupción cuando fue ministro de Economía en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).EFE

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