Denuncian a presidentes de FIFA y UEFA en la CPI por «legitimar la ocupación de Palestina»

3 minutos

Bruselas, 18 feb (EFE).- Varias organizaciones han denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI) a los presidentes de la FIFA y la UEFA, Gianni Infantino y Aleksander Ceferin, respectivamente, por «legitimar la ocupación de Palestina» por parte de Israel permitiendo, por ejemplo, la participación en competiciones de clubes de fútbol israelíes ubicados en asentamientos ocupados.

La denuncia fue presentada el pasado lunes ante la CPI por las organizaciones Irish Sport for Palestine, Scottish Sport for Palestine, Just Peace Advocates, Sport Scholars for Justice in Palestine y Euro-Med Human Rights Monitor, según informó esta última en un comunicado.

En ella, acusan tanto a Infantino como a Ceferin de «complicidad en crímenes de guerra (en concreto, el traslado de población civil a territorios ocupados) y crímenes de lesa humanidad (en concreto, el apartheid) en virtud del Estatuto de Roma» de la CPI.

La denuncia se enfoca en la inclusión por parte de la FIFA y la UEFA de clubes de fútbol de Israel que están ubicados en «asentamientos ilegales de territorio palestino ocupado».

«La FIFA y la UEFA permiten a estos clubes jugar en ligas organizadas por la Asociación de Fútbol de Israel y celebrar partidos en las tierras confiscadas. También ofrecen apoyo financiero y estructural a los clubes de los asentamientos, algunos de los cuales han participado en las competiciones organizadas por la UEFA», argumentan.

Esta práctica, a juicio de los denunciantes, «normaliza la vida en los asentamientos y legitima la ocupación ilegal de Palestina por parte de Israel, contribuyendo al traslado de población civil a territorios ocupados» y al «apartheid», puesto que «los palestinos no pueden entrar en los partidos como espectadores, jugar ni dirigir los clubes de los asentamientos ilegales».

Las ONG apuntan que Infantino y Ceferin «han actuado con pleno conocimiento de que estas prácticas constituyen la comisión de violaciones de derechos humanos, apartheid y crímenes de guerra, y han ignorado múltiples informes y cartas que les dirigieron expertos en derechos humanos de la ONU, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y miembros del Parlamento Europeo, entre muchos otros».

Además, subrayan que ambos «cooperaron con las más altas esferas de los gobiernos de Israel y Estados Unidos para facilitar la participación continua de la Asociación de Fútbol de Israel y los clubes de asentamientos, y para protegerlos de la rendición de cuentas».

«En lugar de aplicar los Estatutos de la FIFA y expulsar a los clubes de asentamientos, el señor Infantino ha liderado los esfuerzos de la FIFA para frenar cualquier intento de la Asociación Palestina de Fútbol de recuperar la jurisdicción legal y política sobre su territorio», critican con respecto al presidente de la FIFA.

«Bajo el liderazgo político del señor Ceferin, la UEFA ha extendido su territorio y jurisdicción administrativa a la Palestina ocupada, es decir, a zonas bajo la jurisdicción de la Asociación Palestina de Fútbol y, por ende, de la Confederación Asiática de Fútbol», apuntan en relación al presidente de la UEFA.

Los abogados que han presentado estas acusaciones defienden que se trata de una «excelente oportunidad» para que la CPI «siente un precedente muy necesario», puesto que la FIFA y la UEFA «son poderosos monopolios reguladores privados que desempeñan funciones cuasi públicas con ingresos que superan el PIB de muchos países del mundo». EFE

asa/ahg/mgr