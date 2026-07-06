Denuncian secuestro de ocho personas a manos de guerrilla del ELN en suroeste de Colombia

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Bogotá, 6 jul (EFE).- Ocho personas permanecen secuestradas tras el ingreso de una treintena de presuntos integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a una comunidad rural del municipio de López de Micay, en el departamento colombiano del Cauca (suroeste), denunciaron este lunes organizaciones de derechos humanos y la Alcaldía local.

«Expresamos nuestra profunda preocupación por la retención de ocho personas», manifestó la Alcaldía en un comunicado, en el que exigió su liberación inmediata y pidió a las autoridades redoblar los esfuerzos para garantizar su pronto regreso a sus hogares.

Según una denuncia pública de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano ‘Francisco Isaías Cifuentes’ y la Comisión de Derechos Humanos del Movimiento Étnico y Social del Pacífico (Mespa), los hechos ocurrieron el pasado sábado en la comunidad de San Antonio, en la parte alta del río Micay.

Las organizaciones aseguraron que un grupo de aproximadamente 35 hombres armados, que se identificaron como integrantes del ELN, ingresó a la comunidad, reunió a sus habitantes, confiscó los teléfonos celulares de los comuneros y saqueó alimentos y enseres de tiendas y negocios del lugar.

De acuerdo con la denuncia, los hombres armados retuvieron a 40 personas y las obligaron a transportar los víveres robados por el río.

Hacia las 3:00 hora local (08:00 GMT) del domingo fueron liberadas 32 de ellas, mientras que las ocho restantes continúan desaparecidas.

Las organizaciones de derechos humanos solicitaron a la Gobernación del Cauca, la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos adoptar medidas urgentes de protección para la comunidad e investigar lo ocurrido. EFE

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