Deportivo Cuenca alcanza el segundo puesto en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 30 may (EFE).- Deportivo Cuenca derrotó este sábado por 1-0 a Delfín, dejó atrás su reciente eliminación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y se ubicó provisionalmente en el segundo puesto de la Liga Pro ecuatoriana con 27 puntos en la decimosexta fecha del torneo.

La victoria llegó en el minuto 78 minutos con un gol del defensa Andrés López, que le permitió mantenerse en la lucha por alcanzar al líder Independiente del Valle, que tiene 34 unidades y visitará este domingo a Guayaquil City.

El partido dejó además una baja sensible para Delfín, pues el defensa argentino Mateo Burdisso fue expulsado en el último minuto y se perderá los próximos encuentros del equipo, que quedó penúltimo con 16 puntos.

El colista Manta logró una difícil victoria por 2-1 sobre Libertad gracias a un doblete del colombiano Jean Carlos Blanco, a los 65 y 82 minutos.

El cuadro libertario se había adelantado a los 32 minutos por intermedio del centrocampista Iván Zambrano, pero no pudo sostener la ventaja ante la reacción de los mantenses.

Pese al triunfo, Manta continuará en el último puesto con 12 puntos, mientras que Libertad ocupa la decimotercera posición con 17 unidades.

La decimotercera fecha de la Liga Pro de Ecuador continuará este domingo con los partidos: Mushuc Runa-Aucas, Guayaquil City-Independiente del Valle y Emelec-Universidad Católica. EFE

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