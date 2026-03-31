Derrame de hibrocarburos en el Golfo de México deja más de 825 toneladas de residuos

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Ciudad de México, 30 mar (EFE).- Autoridades del Gobierno de México informaron este lunes que continúa la llegada de hidrocarburos a playas del Golfo de México, principalmente en Veracruz (este) y Tamaulipas (norte), donde se han recolectado más de 825 toneladas de residuos, tras el derrame de crudo detectado a inicios de marzo.

El fenómeno, según apuntaron las autoridades en un comunicado conjunto, ha afectado también zonas costeras de Tabasco (sureste).

Hasta el momento, precisaron, se han recolectado 785 toneladas de hidrocarburos en playas y 40,6 toneladas en el mar.

«Se han atendido 39 playas, un manglar y un estero. Se reporta que continúa el recale intermitente, principalmente en Veracruz y Tamaulipas, con material intemperizado», indicaron.

Al corte del 30 de marzo, agregaron, se han realizado labores de limpieza en más de 630 kilómetros de litoral, además de la recolección de material en el mar.

En paralelo, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) señaló que mantiene una investigación para determinar el origen del hidrocarburo, y presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos ambientales.

Por su parte, Petróleos Mexicanos (Pemex) indicó que detectó emanaciones naturales frente a costas de Coatzacoalcos, mientras continúan inspecciones en instalaciones petroleras en la región.

«Es importante destacar que en la zona de chapopoteras (filtraciones naturales de petróleo) de Cantarell, se instalaron barreras de contención y se continúa realizando la dispersión mecánica de chorro de agua y equipos de inspección con apoyo de seis embarcaciones y un dron submarino», apuntaron las autoridades.

Además, señalaron que se inspeccionan los ductos de los complejos Akal C y Akal H, cuyos resultados se darán a conocer al concluir la revisión.

Finalmente, las autoridades afirmaron que mantienen un operativo con más de 3.000 elementos para contener y limpiar las zonas afectadas, además de apoyos por 35 millones de pesos a comunidades costeras. EFE

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