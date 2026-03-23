Desalojada la estación de tren de Bruselas Sur por el hallazgo de un paquete sospechoso

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Bruselas, 23 mar (EFE).- La estación de tren Bruselas Midi (Sur) en la capital belga fue desalojada en la tarde de este lunes y su tráfico ferroviario fue suspendido tras el hallazgo de un paquete sospechoso en un convoy con destino a Amberes (norte de Bélgica), sin que hayan trascendido por ahora más detalles del incidente.

La propia SNCB, compañía pública de ferrocarriles del país, informó de la interrupción de la circulación de trenes en esa estación «de forma indeterminada» con motivo de la evacuación de las instalaciones, en su página web.

Un portavoz de Infrabel, la empresa pública responsable de la infraestructura ferroviaria en Bélgica, explicó que el motivo del desalojo fue el hallazgo de un paquete sospechoso, lo que también confirmó un responsable de la SNCB, según recogió la agencia de noticias Belga.

«Se ha detectado un paquete sospechoso en un tren con destino a Amberes», dijo Frédéric Sacré, portavoz de Infrabel, en un escueto comunicado.

La evacuación de la estación, una de las más importantes en el país y que incluye conexiones ferroviarias con París, Ámsterdam y Londres, fue ordenada por la policía belga, que acudió al lugar y acordonó la zona.

Todo el tráfico ferroviario con dirección y desde la estación de Bruselas Sur se encuentra paralizado, y aún no se conoce información sobre una posible reanudación de la actividad. EFE

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