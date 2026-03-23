Desaparecen siete electricistas en centro de México y familiares exigen su localización

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Ciudad de México, 23 mar (EFE).- Siete jóvenes trabajadores del sector eléctrico fueron reportados como desaparecidos tras perder contacto con sus familias el pasado 21 de marzo en el municipio de Matehuala, en el central estado de San Luis Potosí, informaron este lunes medios mexicanos.

De acuerdo con los reportes, los hombres, originarios de Cárdenas, habían salido desde el 16 de marzo para realizar trabajos en distintos puntos del altiplano potosino y se dirigían de regreso por la carretera Matehuala-Cárdenas cuando se perdió comunicación con ellos.

Los desaparecidos, de entre 20 y 30 años, fueron identificados como Ángel Daniel Pérez López, Miguel Ángel Pérez Olivo, Jaciel Zapata García, Omar Godoy Galván, Said Hernán Olvera, Celso López González y Macario Torres Castillo.

Familiares indicaron a medios locales que la última comunicación ocurrió la mañana del sábado, cuando el grupo informó que regresaba a su lugar de origen, tras lo cual sus teléfonos dejaron de responder.

“Lo único que pedimos es que los regresen con vida. Ellos trabajaban bien, no andaban en nada malo”, declaró uno de los familiares a un medio local.

Según las versiones recogidas, una tercera persona alertó sobre una posible privación ilegal de la libertad, aunque hasta ahora no hay información confirmada sobre el lugar de los hechos ni sobre los presuntos responsables.

Las fichas de búsqueda fueron difundidas por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de San Luis Potosí, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí y el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros San Luis Potosí, aunque hasta ahora no hay información oficial de los hechos, lo que ha incrementado la preocupación de sus familiares.

En tanto, el Deportivo Cali FC, del cual formaban parte algunos de los desaparecidos, también hizo un llamado en sus redes sociales para intensificar la búsqueda.

“Estamos tratando de localizar a algunos integrantes de nuestro equipo de fútbol y necesitamos de su apoyo. Si los has visto o tienes cualquier información, por favor comunícate con nosotros lo antes posible. Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser de gran ayuda”, expuso la agrupación deportiva en su página de Facebook.

El caso ocurre en una región afectada por la violencia y en medio de reportes recientes de desapariciones colectivas en el país, como el de los diez mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver, secuestrados a finales de enero en Sinaloa (noroeste), presuntamente privados de la libertad por un comando armado tras ser confundidos con miembros de un grupo criminal rival del Cartel de Sinaloa.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre avances en la localización de los siete trabajadores. EFE

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