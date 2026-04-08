Desarticulan banda chilena que exportaba cobre robado a China y detienen a 22 personas

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Santiago de Chile, 8 abr (EFE).- La Policía de Investigaciones chilena (PDI) informó este miércoles de la desarticulación de una banda criminal dedicada al robo y exportación ilícita de cobre a China y de la detención de 22 personas.

«Es una organización criminal dedicada a la sustracción de cobre en diferentes ciudades y regiones del país, que abarcan desde Arica (norte) hasta la región de Los Lagos (sur)», declaró a medios locales Hugo Haeger, subdirector de Investigación Policial y Criminalística de la PDI.

Las autoridades del país sudamericano explicaron que la llamada ‘Operación Alto Voltaje’ acabó con la incautación de 187 toneladas de cobre y que todos los detenidos son todos chilenos mayores de edad, que tenían relación con una docena de empresas del rubro.

Haeger detalló que la sustracción de cobre se realizó de manera «a la red pública, al sistema de energía nacional» y que el material fue enviado a China en contenedores por vía marítima.

«Se ha logrado incautar más de 187 toneladas de dicho metal, más de 40 vehículos, 11 armas de fuego», añadió.

La banda obtuvo ingresos por la exportación ilegal de cobre robado entre 2020 y 2025 por cerca de 917 millones de dólares, según la PDI.

Con cerca de 5,5 millones de toneladas anuales, Chile es el mayor productor de cobre del mundo y China el principal comprador del metal rojo chileno. EFE

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