Descendientes de esclavos de Surinam aceptan las disculpas del Rey de Países Bajos

afp_tickers

Los descendientes de africanos y de los pueblos indígenas de Surinam aceptaron el lunes la disculpa ofrecida en 2023 por el rey de Países Bajos, Guillermo Alejando, por la esclavitud ejercida cuando este país era colonia holandesa.

El monarca llegó junto a la reina Máxima el domingo de noche a Paramaribo para una estancia de tres días. Países Bajos presentó disculpas oficiales por la esclavitud en este pequeño país sudamericano a través del ex primer ministro Mark Rutte en diciembre de 2022 y luego, del propio rey en 2023.

«Aceptamos la disculpa y la petición de perdón con la plena convicción de que el rey, con la conciencia tranquila, desea cooperar en el proceso de sanación y reparación», dijo Wilgo Ommen, representante de las comunidades indígenas, según un comunicado.

La familia real se reunió a puerta cerrada con la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, en la residencia presidencial de Cice, a orillas del río Surinam.

En nombre del rey, el ministro de Asuntos Exteriores neerlandés, David van Weel, anunció un fondo de 66 millones de euros para proyectos sociales en beneficio de los descendientes de personas esclavizadas y las comunidades indígenas.

Guillermo Alejandro había señalado más temprano que no eludiría la historia ni «elementos dolorosos, como la esclavitud» durante su visita.

«Soy consciente de la importancia de este tema para los descendientes de personas esclavizadas y para las comunidades indígenas. Estamos deseosos de dialogar con ellos», agregó.

Un grupo de personalidades afrosurinamesas criticó la agenda y afirmó que debió incluir una ofrenda floral frente a la estatua de Kwakoe, monumento que celebra la abolición de la esclavitud.

Geerlings-Simons calificó la visita de «histórica». «Es la primera (…) de la familia real en más de cuatro décadas», apuntó en un comunicado.

Surinam sufrió rebeliones y golpes de Estado tras su independencia en 1975. Cuenta con importantes reservas de petróleo en altamar descubiertas recientemente.

Las relaciones diplomáticas entre ambos países se interrumpieron en 1982 durante el régimen militar del exdictador Desi Bouterse.

Se restablecieron con el gobierno democrático en 1988 y fueron luego nuevamente interrumpidas en la siguiente presidencia de Bouterse entre 2010 y 2020, cuyo partido Nacional Democrático (NDP) ahora encabeza Geerlings-Simons.

