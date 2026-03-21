Desconocidos atacan con pirotecnia a jugadores de Luqueño durante práctica en Paraguay

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Asunción, 21 mar (EFE).- Un grupo de desconocidos atacó el viernes con artefactos pirotécnicos a jugadores del club paraguayo Sportivo Luqueño durante un entrenamiento, lo que provocó lesiones y quemaduras al delantero del equipo Jonathan Ramos, informó este sábado la Policía Nacional.

Los agresores interrumpieron en la práctica que se desarrollaba en una cancha de la Liga Luqueña de Fútbol, en la ciudad de Luque (centro), encendieron «juegos de pirotecnia» y los arrojaron a los jugadores juveniles y profesionales que estaba entrenando, dijo al canal Telefuturo el comisario Gustavo Paiva.

Uno de los artefactos impactó en la pierna del jugador de 18 años, que le ocasionó lesiones y quemaduras, destacó el comisario.

Tras lo ocurrido, Sportivo Luqueño expresó el viernes en un comunicado «su más enérgico repudio» ante «los graves hechos de violencia perpetrados» por desconocidos, al tiempo que denunció que no es la primera vez que ocurren estos episodios contra miembros de la institución.

Según el club, durante aproximadamente 10 minutos, los jugadores y el cuerpo técnico «fueron víctimas de un ataque sistemático con artefactos explosivos y de estruendo», lo que ocasionó «una lesión de consideración» a uno de sus futbolistas profesionales.

Ramos tuvo que recibir atención médica de «urgencia» en el lugar y luego fue derivado a un centro asistencial especializado para su evaluación y tratamiento, indicó Luqueño, equipo que marcha décimo en el torneo Apertura de Paraguay.

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) dijo en un comunicado que este tipo de ataques son «inaceptables» y se comprometió a esclarecer el hecho junto a la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.

Luqueño se prepara para enfrentar el domingo al 2 de Mayo en un partido por la fecha 12 del campeonato local.EFE

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