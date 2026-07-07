Deslizamiento de tierra en el noroeste de China deja cinco muertos y doce desaparecidos

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(Actualiza con más datos)

Pekín, 7 jul (EFE).- El balance de víctimas por el deslizamiento de tierra ocurrido este martes en la provincia noroccidental china de Gansu deja ya cinco muertos y doce desaparecidos, tras el rescate de varias personas que permanecían atrapadas, informaron medios locales.

El desprendimiento se produjo hacia las 06:56 hora local (22:56 GMT del lunes) en la aldea de Renzang, bajo administración de la ciudad de Longnan, dejando sepultadas a 33 personas.

Hasta las 14:50 hora local (06:50 GMT), los equipos de rescate habían localizado a 21 de las personas atrapadas, de las cuales cinco murieron tras fracasar los intentos de reanimación, según la agencia estatal Xinhua.

Las labores continúan para tratar de hallar a las otras doce personas desaparecidas, según los últimos datos difundidos por el diario local Beijing News.

Un responsable de los bomberos citado por ese medio señaló que cuatro excavadoras trabajaban de forma simultánea para retirar tierra, aunque los equipos pasan a excavación manual cuando detectan indicios de personas sepultadas.

Un rescatista desplazado al lugar explicó que el deslizamiento se produjo en una zona de barranco, cerca de una ladera por la que discurre agua, y que la masa de tierra desprendida formó una pendiente de entre 70 y 80 metros de longitud.

Según esa fuente, algunas de las personas atrapadas lograron escapar por sus propios medios, mientras que los primeros trece rescatados presentaban en su mayoría heridas leves.

Un afectado que logró huir tras el desprendimiento declaró al periódico que el grupo se dirigía a una zona boscosa para trabajar en la limpieza de árboles secos y la reposición de plantones.

Según su testimonio, los trabajadores llevaban cerca de una semana realizando esas tareas y no habían observado anomalías previas en la ladera.

El medio añadió que no se habían registrado lluvias en la zona antes ni después del deslizamiento.

Ante los múltiples desastres registrados en varias regiones del país, el presidente chino, Xi Jinping, instó este martes a desplegar todos los esfuerzos posibles en las labores de rescate de emergencia, socorro, atención a los heridos y reubicación de los afectados. EFE

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