Despliegan grupo de militares en ciudad fronteriza de Paraguay tras casos de sicariato

2 minutos

Asunción, 23 oct (EFE).- Un grupo de 42 militares se sumó a las labores de seguridad en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero (norte), fronteriza con Brasil, donde al menos cinco personas murieron entre el domingo y este miércoles en ataques de sicarios, informó este jueves el ministro de Defensa, Óscar González.

Los soldados participarán en una operación denominada ‘Norte Soberano’, coordinada con la Policía Nacional, para realizar tareas de control e «interceptación de las vías de acceso» a la capital del departamento de Amambay, indicó el funcionario, quien señaló que se trata de una acción «disuasiva» tras la muerte de esas personas, entre ellas dos brasileños.

«Es un refuerzo de los elementos militares que se encuentran, de hecho, en las inmediaciones de Pedro Juan Caballero», agregó el titular de Defensa, en declaraciones a periodistas tras participar de un encuentro con el presidente del país, Santiago Peña, junto a autoridades militares.

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, el general César Moreno, informó que, además de los uniformados, se trasladó hasta esa localidad personal del Batallón de Inteligencia Militar (Bimi) y dos vehículos blindados.

Moreno advirtió que el «personal tiene la facultad para combatir, si es necesario».

«Estamos fortaleciendo nuestra presencia», señaló el jefe castrense, quien indicó que se trata de despliegue «por tiempo ilimitado» que tiene como objetivo brindar «seguridad a la gente».

Además de los extranjeros, uno de ellos blanco de un ataque a tiros y otro víctima colateral de un choque entre bandas, otros tres casos de sicariato se produjeron entre el lunes y el martes en Pedro Juan Caballero, informó el miércoles el jefe de Investigación de la Policía Nacional en Amambay, el comisario Hugo Grance.

Los habitantes de esa localidad han convocado para este viernes una marcha pacífica para exigir mayor seguridad, según anunció este miércoles el intendente (alcalde) de esa localidad, Ronald Acevedo. EFE

