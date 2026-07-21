Detenido el opositor indio Gandhi tras pedir la renuncia de Modi en protesta de las «cucarachas»

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La policía india detuvo el martes al líder opositor Rahul Gandhi después de que pidiera la dimisión del primer ministro, Narendra Modi, en medio de las protestas de jóvenes en Nueva Delhi que exigen reformas educativas.

La capital india vivió un segundo día de manifestaciones lideradas por el creciente movimiento de las «cucarachas», que exige cambios en el sistema educativo y la renuncia del ministro de Educación tras repetidos escándalos en los exámenes.

Miles de personas han salido a las calles y las marchas han causado violentos enfrentamientos con la policía, que ha lanzado gases lacrimógenos y golpea con porras.

Durante la manifestación del lunes, una de las más importantes desde que Modi llegó al poder en 2014, al menos 180 personas resultaron heridas, según la policía.

– «Destruir el futuro» –

Según los organizadores de las manifestaciones, «cientos» de participantes resultaron heridos y se está realizando un recuento del número de víctimas.

Gandhi dijo el martes que Modi debía dimitir «por destruir el futuro de la juventud de la India», antes de organizar una sentada frente a la residencia del primer ministro.

«El gobierno no quiere asumir ninguna responsabilidad, ni tampoco quiere tener un debate al respecto en el parlamento», dijo Gandhi, líder de la oposición en la cámara baja.

Un video de la AFP mostró a Gandhi y a otros legisladores siendo obligados a subir a un autobús llevados por la policía, que los retiró de la zona.

Modi aún no se ha pronunciado sobre las protestas.

– «Un día vergonzoso» –

Cientos de manifestantes siguen acampados este martes en el lugar de la concentración, y muchos exigen una reforma profunda del sistema educativo y de los exámenes.

El fundador del movimiento de las «cucarachas» o CJP (Cockroach People’s Party), Abhijeet Dipke, instó a los participantes a no «perder la esperanza».

«Quieren desmoralizarnos», afirmó, subido al techo de un camión. «No dejen que los silencien».

Desde su lanzamiento en mayo, el CJP ha ganado millones de seguidores en las redes sociales, alimentando uno de los mayores desafíos al primer ministro Modi desde que obtuvo su tercer mandato en el cargo en 2024.

«Es un día vergonzoso en la historia de la democracia india: personas, estudiantes honestos, que habían acudido por una causa legítima, fueron brutalmente golpeados por la policía de Delhi», declaró Ashutosh Ranka a la AFP, vocero de CJP.

«Tenemos aún menos miedo que antes», dijo Chandra Pratap Sishwi, un estudiante que aspira a ser abogado.

A pesar del rápido crecimiento económico en India, millones de habitantes del país más poblado del mundo tienen dificultades para conseguir un empleo estable y remunerado, lo que alimenta el descontento de la juventud.

El ministro de Asuntos Parlamentarios, Kiren Rijiju, tomó la palabra el martes ante la Cámara Baja para defender al gobierno, asegurando que había reaccionado rápidamente ante las irregularidades en los exámenes al ordenar el arresto de varias personas.

Rijiju agregó que, durante una reunión a puerta cerrada el martes con los aliados de la coalición gobernante, Modi había pedido que se estableciera un «mecanismo infalible» para evitar cualquier nueva irregularidad.

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