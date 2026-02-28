Detenido otro alcalde socialdemócrata en Turquía por cargos de corrupción

Estambul, 28 feb (EFE).- La policía ha detenido este sábado a Tanju Özcan, alcalde de la capital provincial de Bolu con el partido socialdemócrata CHP, el mayor de la oposición, bajo cargos de corrupción, informa la agencia turca Anadolu.

Özcan fue detenido a primera hora de la mañana por agentes de la gendarmería, un cuerpo policial militarizado que ejerce sus funciones fuera de los recintos urbanos, algo que ha sido duramente criticado por su partido.

«Esta detención es una operación política. Enviar a la gendarmería para detener a un alcalde, cuyo cargo y lugar son conocidos, en lugar de citarlo a declarar, no es ajustado a derecho, es un intento de intimidación», escribió en la red X el vicepresidente del CHP, Burhanettin Bulut.

Además de Özcan, otras 12 personas supuestamente relacionadas con la alcaldía fueron detenidas en la redada, motivado por cargos de «corrupción», informa Anadolu, sin que por el momento se conozcan más detalles sobre la acusación.

Desde las elecciones de 2024 en los que el CHP avanzó a partido más votado del país, arrebatando numerosos municipios al islamista AKP, que gobierna Turquía desde 2002, un total de 18 alcaldes han sido detenidos y enviados a prisión preventiva bajo acusaciones de corrupción, 17 de ellos del CHP.

El partido socialdemócrata considera los juicios abiertos a sus alcaldes, entre ellos el de Estambul, Ekrem Imamoglu, declarado candidato a la presidencia para los próximos comicios, como una instrumentalización de la Judicatura para debilitar sus posibilidades electorales.

Özcan, diputado del CHP de 2011 a 2019, ganó las elecciones municipales de Bolu, ciudad situada a 200 kilómetros al este de Estambul, en 2019 y 2024, pero es una de las figuras más polémicas del partido por su radical rechazo de la inmigración y de los refugiados sirios.

El año pasado, el alcalde se vanaglorió de haber hecho desmontar todo letrero en árabe en su municipio y de haber decuplicado las facturas de agua y recogida de basura a residentes extranjeros, admitiendo que ambas medidas eran ilegales.

En 2022 fue suspendido de militancia en el CHP por declaraciones machistas y en 2023 expulsado por un enfrentamiento con la cúpula, pero readmitido a finales del mismo año. EFE

