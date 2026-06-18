Detenido por la caída de un niño de 3 años en el recinto de cocodrilos de un zoo inglés

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Londres, 18 jun (EFE).- Un hombre inglés de 30 años fue arrestado este jueves por la Policía británica bajo sospecha de intento de asesinato después de que un niño de 3 años cayese en un recinto con cocodrilos en un zoológico cerca de Huntingdon, en el centro de Inglaterra.

La policía de la región de Cambridgeshire indicó que los agentes fueron alertados poco antes de las 13:30 hora local (12:30 GMT) de hoy sobre un «incidente» en la granja-zoológico de Johnsons of Old Hurst en el que un menor había «acabado» en un recinto de cocodrilos.

Las autoridades creen que el detenido, oriundo de Norfolk (este de Inglaterra), y el niño de 3 años no se conocían.

El menor fue trasladado al hospital con heridas graves y se encuentra en «estado crítico pero estable», indicó la policía, que investiga asimismo si llegó a ser atacado por los animales.

La inspectora de la policía de Cambridgeshire Verity McCann indicó en un comunicado que en este momento están hablando con las personas que estaban presentes en el zoológico «en el momento de este lamentable accidente» para comprender mejor las circunstancias de lo ocurrido.

El sitio web del zoológico presume de albergar más de un centenar de ejemplares de animales, entre ellos cocodrilos, leones africanos y un tigre de Bengala. EFE

rb/pcc